سازمان ثبت احوال کشور در گزارشی تحقیقی نتیجه تحولات نسلی رفتار باروری مادران ایرانی را طی هشت دهه اخیر منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، مرکز رصد جمعیت این سازمان در گزارش هفتگی خود به بررسی تحولات نسلی رفتار باروری زنان ایرانی طی یک قرن اخیر پرداخته است. بر اساس این گزارش، متوسط فاصله سنی بین فرزند اول و آخر زنان متولد ۱۳۲۵، ۱۳ سال بوده که این شاخص برای زنان متولد ۱۳۳۵ به ۱۱ سال، متولد ۱۳۴۵ به ۹ سال، متولد ۱۳۵۵ به ۸ سال و متولد ۱۳۶۵ به ۶ سال رسیده است؛ به این ترتیب، فاصله بین نخستین و آخرین فرزند در نسل‌های مورد بررسی، طی حدود هشت دهه ۷ سال کاهش یافته است.

این در حالی است که میانگین سن مادران در زمان ثبت نخستین فرزند تغییرات کمتری داشته و از ۲۳ سال برای زنان متولد ۱۳۲۵ به ۲۲ سال در نسل‌های متولد ۱۳۳۵ و ۱۳۴۵ رسیده و سپس برای زنان متولد ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ به ترتیب ۲۴ و ۲۵ سال ثبت شده است. همچنین در نسل‌های قدیمی‌تر، میانگین سن مادران متولد ۱۳۰۵ و ۱۳۱۵ در زمان ثبت نخستین فرزند به ترتیب ۲۷ و ۲۵ سال بوده است؛ موضوعی که می‌تواند با شرایط بهداشت و سلامت، میزان مرگ‌ومیر مادری و نوزادی و همچنین دقت ثبت‌های آن دوره مرتبط باشد.

بررسی روند‌های تاریخی نشان می‌دهد در مرحله نخست، با بهبود وضعیت بهداشت و سلامت جامعه، میانگین سن مادران در زمان ثبت نخستین فرزند کاهش و فاصله بین فرزند اول و آخر تا دهه ۳۰ شمسی افزایش یافته است؛ روندی که احتمالاً تحت تأثیر کاهش مرگ‌ومیر مادری و نوزادی قرار داشته است.

 در مرحله بعد، با آغاز برنامه‌های تنظیم خانواده از دهه ۴۰ شمسی، به‌تدریج سن نخستین تجربه مادری افزایش و فاصله بین فرزند اول و آخر کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، افزایش شمار مادران تک‌فرزند و متوسط فاصله ۶ ساله بین فرزند اول و دوم در تولد‌های سال ۱۴۰۴، از تداوم احتمالی این روند و کوتاه‌تر شدن سال‌های زادآوری در نسل‌های جدید حکایت دارد؛ روندی که پیش‌بینی‌ها از ادامه آن در سال‌های آینده حکایت می‌کند.

برچسب ها: ثبت احوال ، باروری
خبرهای مرتبط
سهم سالانه ۱۵ هزار تولد از ۳ میلیون زوج نابارور
کاشت درخت به نام هر نوزاد در بستک؛ طرح «هر نوزاد، یک درخت» کلید خورد
بیش از ۲۴ میلیون نفر از زنان ایرانی مادری را تجربه کرده‌اند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری دختر متهم به قتل پدرش با همدستی دوست‌پسر در تهرانپارس
کاهش ۵۳ درصدی خشونت‌های خیابانی/ جلوگیری از ورود ۲۸۷ تن موادمخدر به کشور
جاده چالوس به دلیل عملیات ایمن‌سازی ۳ روز مسدود می‌شود
اجرای طرح زوج و فرد امروز از درب منزل/ ممنوعیت تردد کامیون‌ها و خودروهای دودزا در تهران
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور شهریار ـ تهران
کاهش آلودگی هوای پایتخت از روز دوشنبه/ مدارس، یکشنبه باز است
تنها مرجع رسمی اعلام زمان برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است
از ۱۳ سال به ۶ سال؛ کوتاه‌شدن دوره فرزندآوری زنان ایرانی در هشت دهه
سیاست‌های اشتغال بهزیستی؛ از استقلال اقتصادی مددجویان تا توسعه مشاغل دیجیتال
تحقق ۸۱ درصدی برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران در ۵۴ ماه
آخرین اخبار
انتشار گزارش تغییر الگوی باروری مادران ایرانی از سوی ثبت احوال
تشریح دستور جلسه آتی شورای شهر تهران
از ۱۳ سال به ۶ سال؛ کوتاه‌شدن دوره فرزندآوری زنان ایرانی در هشت دهه
جاده چالوس به دلیل عملیات ایمن‌سازی ۳ روز مسدود می‌شود
تحقق ۸۱ درصدی برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران در ۵۴ ماه
کاهش آلودگی هوای پایتخت از روز دوشنبه/ مدارس، یکشنبه باز است
دستگیری دختر متهم به قتل پدرش با همدستی دوست‌پسر در تهرانپارس
تنها مرجع رسمی اعلام زمان برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است
تجدید میثاق با مکتب فاطمی در پنجمین اجتماع امت فاطمی
کاهش ۵۳ درصدی خشونت‌های خیابانی/ جلوگیری از ورود ۲۸۷ تن موادمخدر به کشور
اجرای طرح زوج و فرد امروز از درب منزل/ ممنوعیت تردد کامیون‌ها و خودروهای دودزا در تهران
طرح «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی» رونمایی شد
ثبت بیش از ۳ هزار وثیقه الکترونیک در تهران و ۷ هزار مورد در کشور
سیاست‌های اشتغال بهزیستی؛ از استقلال اقتصادی مددجویان تا توسعه مشاغل دیجیتال
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور شهریار ـ تهران