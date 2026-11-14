باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کارهایمان را به ظهور گره بزنیم + فیلم

لحظاتی از سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عابدینی در آخرین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوانحجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عابدینی در آخرین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در خصوص اینکه کارهایمان را به ظهور گره بزنیم صحبت کرد.

مطالب مرتبط
کارهایمان را به ظهور گره بزنیم + فیلم
young journalists club

عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در زینبیه + فیلم

کارهایمان را به ظهور گره بزنیم + فیلم
young journalists club

طنین نوای عزای حضرت زهرا (س) در حرم بانوی کرامت + فیلم

کارهایمان را به ظهور گره بزنیم + فیلم
young journalists club

برگزاری سوگواره ملی «یاس نبوی» در کَهَرت خوانسار + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تصادف نفتکش با کشتی کروز در می‌سی‌سی‌پی + فیلم
۱۲۳۱

تصادف نفتکش با کشتی کروز در می‌سی‌سی‌پی + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
وقتی تاد هم نتوانست موشک ایرانی را رهگیری کند + فیلم
۶۷۰

وقتی تاد هم نتوانست موشک ایرانی را رهگیری کند + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
اسفراین؛ موزائیک رنگارنگ اقوام و فرهنگ‌ها + فیلم
۶۵۲

اسفراین؛ موزائیک رنگارنگ اقوام و فرهنگ‌ها + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
نام ایران در فهرست پنج دغدغه انتخاباتی آمریکایی‌ها + فیلم
۵۸۹

نام ایران در فهرست پنج دغدغه انتخاباتی آمریکایی‌ها + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
ماجرای آسیب زدن به ناو هواپیمابر آمریکایی با پهپاد ایرانی که خودشان آن را روح می‌نامیدند + فیلم
۵۸۵

ماجرای آسیب زدن به ناو هواپیمابر آمریکایی با پهپاد ایرانی که خودشان آن را روح می‌نامیدند + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha