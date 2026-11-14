باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در نخستین جلسه ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید که امروز، شنبه، ۲۳ آبان‌ماه برگزار شد، با بیان اینکه رسانه نیز مانند طبیعت افکار عمومی یک جریان سیال و ادامه‌دار است، گفت: از زمان شهادت رهبر عزیزمان به این سو، لحظه‌ای نبوده که ایشان از قاب رسانه و ذهن مردم غایب شده باشند، اما برای رسیدن به روز‌های منتهی به سالگرد، مقاطع عملیاتی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

وی افزود: رسانه ملی از اول آذرماه پویش سراسری خود را با محوریت تولید و انتشار محتوا آغاز می‌کند و این روند تا ۳۰ بهمن‌ماه ادامه می‌یابد. مرحله دوم با عنوان پوشش از اول تا دهم اسفندماه به بازتاب اخبار و مراسم اختصاص دارد و از ۱۱ اسفند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۶، مرحله سوم تحت عنوان خوانش در دستور کار قرار می‌گیرد.

جبلی با بیان اینکه تاکنون برنامه ما مبتنی بر بازخوانی اندیشه امام شهید متناسب با مناسبت‌ها و اقتضائات بوده، اظهار کرد: اقدام مهم دیگر، انتشار ابعاد کمتر دیده شده شخصیت و زندگی امام شهید بوده که در قالب همکاری با دفتر حفظ نشر انجام شده است. ارتباط تنگاتنگ امام شهید با مردم، جریانی پرشور را در میادین ایجاد کرده است که ما به‌عنوان رسانه در انعکاس باشکوه آن تلاش کرده‌ایم.

رئیس سازمان صداوسیما ادامه داد: همانطور که امام شهید طی ۳۷ سال گذشته، بیش از سایرین تبیین‌گر شخصیت امام راحل (ره) بودند، اکنون نیز رهبر معظم انقلاب نقش محوری در تبیین شخصیت امام شهید دارند و رسانه ملی نیز با تمام ظرفیت، این مسیر را تعمیق و منعکس خواهد کرد.

بنابر این گزارش، نخستین جلسه ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید، صبح امروز شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، با حضور اعضای منصوب این ستاد و با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. اعضای ستاد در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود برای برگزاری مراسم سالگرد در ایام ۹ اسفند در ابعاد ملی و بین‌المللی پرداختند که هدف اصلی آن امتدادبخشی به راه و پیام آن رهبر الهی است.

منبع: رسانه ملی