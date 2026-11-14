مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تاکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های حوزه و قوه قضاییه، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فقهی، تبلیغی و مردمی حوزه‌های علمیه برای پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحول در حکمرانی قضایی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله علیرضا اعرافی دیدار مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نقش منابع انسانی در تحقق اهداف اجتماعی و پیشگیرانه قوه قضاییه، افزود: کیفیت نگاه اجتماعی و پیشگیرانه مسوولان قضایی، به‌ویژه روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها، در تحقق این رویکرد اثرگذار است و باید گفتمان معاونت اجتماعی از طریق آموزش، برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی در بدنه دستگاه قضایی نهادینه شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه، بهره‌گیری از طرح‌های تبلیغی حوزه، مدارس امین و شبکه‌های تبلیغی را در تقویت اقدامات پیشگیرانه ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت مساجد و شبکه محلات برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به طرح محله‌محوری و مسجدمحوری، ارتباط قوه قضاییه با قرارگاه ملی مسجد و دبیرخانه آن را زمینه‌ای برای گسترش مشارکت‌های مردمی در پیشگیری از آسیب‌ها عنوان کرد.

اعرافی مساله زندان و پیامد‌های اجتماعی آن را از دیگر محور‌های نیازمند بررسی دانست و با بیان این‌که زندان در کنار کارکرد بازدارندگی می‌تواند زمینه‌ساز برخی آسیب‌ها نیز باشد، بر ضرورت تدوین تدبیری جامع و ارائه راهکار‌های شرعی و قانونی برای کاهش آثار منفی آن تاکید کرد.

وی توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی حوزه و قوه قضاییه را ضروری دانست و بر تعریف مهارت‌های تخصصی حقوقی و قضایی برای طلاب، تربیت نیروی قضایی توانمند و بهره‌گیری از ظرفیت فقه معاصر، از جمله فقه هوش مصنوعی، تاکید کرد.

وی در ادامه، مفهوم‌سازی و تولید ادبیات علمی و فقهی برای حکمرانی نوین قضایی را از نیاز‌های این حوزه برشمرد و پیشنهاد‌هایی از جمله تدوین سند همکاری مشترک، طراحی برنامه جامع منابع انسانی با رویکرد پیشگیرانه، تقویت مطالعات و افکارسنجی، همکاری با قرارگاه ملی مسجد و برگزاری نشست‌های مستمر برای ارزیابی پیشرفت برنامه‌ها ارائه کرد.

در ابتدای این دیدار، مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تاکید بر ضرورت عبور عزتمندانه و مقتدرانه کشور از چالش‌های تاریخی، گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های این معاونت ارائه کرد.

برچسب ها: آسیب های اجتماعی ، حوزه علمیه
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