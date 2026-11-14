منابع می‌گویند ترامپ هنوز درباره ادامه جنگ تصمیم نهایی را نگرفته، اما در محافل خصوصی گفته که ممکن است فعلاً از انجام عملیات نظامی جدید خودداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در روز‌های اخیر به مشاوران ارشد خود گفته است که اگر واشنگتن با آنچه «اقدام تحریک‌آمیز از سوی تهران یا انصارالله» ‌می‌خواند مواجه نشود، ممکن است از حمله به ایران صرف‌نظر کند. 

ترامپ بار‌ها میان تهدید به تشدید جنگ و تلاش برای پایان دادن به آن، موضع خود را تغییر داده است. مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا می‌گویند به نظر نمی‌رسد او درباره چگونگی پایان دادن به این جنگ نامحبوب تصمیم نهایی خود را گرفته باشد.

با این حال، منابع می‌گویند ترامپ در نشست‌هایی با مشاوران امنیت ملی خود و پس از دریافت چندین گزارش اطلاعاتی گفته است که در حال بررسی به تعویق انداختن حملات است. 

یکی از مقامات کاخ سفید در بیانیه‌ای با اشاره به این موضوع، گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ به‌عنوان فرمانده کل قوا، طراح و تنها تصمیم‌گیرنده‌ای است که همه اهرم‌ها را در اختیار دارد. فقط رئیس‌جمهور ترامپ می‌داند چه اقدامی و در چه زمانی انجام خواهد داد».

در همین حال، سه منبع دیگر از برنامه‌ریزی‌های نظامی آمریکا گفتند ارتش این کشور برای تشدید عملیات در صورت نیاز آماده است.

به گفته این منابع، سومین ناو هواپیمابر آمریکا طی روز‌های آینده به آسیای غربی اعزام می‌شود تا جایگزین یکی از دو ناو هواپیمابری شود که در حال حاضر در منطقه فعالیت می‌کنند. با این حال، در صورت نیاز ممکن است هر سه ناو در منطقه باقی بمانند.

یکی از منابع گفت ترامپ ممکن است گزینه بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران را انتخاب کند. 

دو مقام آمریکایی نیز گفتند نهاد‌های اطلاعاتی این کشور ارزیابی کرده‌اند که ازسرگیری حملات، تغییر چشمگیری در مواضع ایران در مذاکرات ایجاد نخواهد کرد.

از سوی دیگر، گفته شده که به ترامپ درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا گزارش داده شده است؛ ذخایری که به گفته دو منبع آگاه از این گزارش‌های اطلاعاتی، برخی از آنها به سطوح نگران‌کننده‌ای کاهش یافته‌اند. 

رویترز در ماه اوت گزارش داده بود که آمریکا تقریباً تمام مهمات دقیق دوربرد خود را مصرف کرده و یک منبع دیگر آگاه از این موضوع گفته است این ذخایر هنوز جایگزین نشده‌اند.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران موجب افزایش قیمت جهانی سوخت شده و در میان رأی‌دهندگان آمریکایی نیز محبوبیت ندارد؛ رأی‌دهندگانی که در انتخابات میان‌دوره‌ای، کنترل کنگره را به دموکرات‌ها واگذار کردند. 

در نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس که اندکی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای انجام شد، ۵۵ درصد آمریکایی‌ها گفته بودند هزینه‌های این جنگ ارزش آن را ندارد. 

همچنین، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز جنگ را دلیل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره دانسته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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