باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، عصر شنبه در چهاردهمین جلسه میز شورای راهبردی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان که با حضور برخط سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت ظرفیت‌های گردشگری اظهار کرد: گردشگری ورزشی از جمله حوزه‌هایی است که با وجود برخورداری اصفهان از ظرفیت‌های متعدد، تاکنون متناسب با قابلیت‌های استان مورد توجه و بهره‌برداری قرار نگرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از مدیریت هزینه‌محور در بخش گردشگری افزود: مدیریت گردشگری باید علاوه بر ساماندهی هزینه‌ها، بر شناسایی منابع درآمدی، جذب سرمایه‌گذار، توسعه مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی متمرکز شود؛ چراکه تحقق این رویکرد به خلاقیت، نوآوری، ذکاوت اقتصادی و ارائه راهکار‌های اجرایی نیاز دارد.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت شهرستان‌های استان در توسعه گردشگری ورزشی تصریح کرد: شهرستان‌هایی مانند سمیرم و اردستان با وجود برخورداری از محدودیت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای فعالیت‌های ورزشی و گردشگری دارند و نباید تمرکز برنامه‌های توسعه‌ای صرفاً بر مراکز برخوردار استان باشد.

جمالی‌نژاد با اشاره به فعالیت تیم فوتبال جوانان اردستان در لیگ برتر کشور، این ظرفیت را نمونه‌ای از قابلیت‌های مغفول شهرستان‌ها دانست و خواستار حمایت از تیم‌ها و مجموعه‌های ورزشی شد تا زمینه حضور آنها در رقابت‌های ملی و جذب گردشگر از طریق رویداد‌های ورزشی فراهم شود.

وی بر ضرورت تدوین بسته‌های اقتصادی و مالی برای استفاده از ظرفیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: سهم بخش ورزش و گردشگری از ظرفیت اقتصادی صنایع استان باید افزایش یابد و دستگاه‌های اجرایی با شناسایی منابع مالی و ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها، زمینه تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های گردشگری و ورزشی را فراهم کنند.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه تأمین مالی فعالیت‌های گردشگری نباید صرفاً به اعتبارات دولتی، اسپانسر‌های محدود و منابع سنتی وابسته باشد، خواستار شناسایی ظرفیت‌های درآمدزایی در شهرستان‌ها و ارائه پیشنهاد‌های مشخص از سوی دستگاه‌های اجرایی شد و اعلام کرد استانداری نیز برای پیگیری این پیشنهاد‌ها همکاری خواهد کرد.

وی توسعه گردشگری مبتنی بر فعالیت، جذب و میزبانی رویداد‌های فرهنگی و ورزشی، تقویت گردشگری زمستانی در فریدون‌شهر و توجه بیشتر به ظرفیت‌های جامعه عشایری را از محور‌های مورد نیاز برای تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان برشمرد و بر ضرورت هماهنگی طرح جام گردشگری با برنامه‌های شهرستانی تأکید کرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های استان در جریان حملات اخیر اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، استان اصفهان از جمله استان‌هایی بود که آسیب‌های گسترده‌ای را متحمل شد و علاوه بر خسارت به صنایع و زیرساخت‌های مختلف، بخشی از آثار تاریخی و فرهنگی آن نیز مورد اصابت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۲۵ اثر تاریخی استان در جریان این حملات آسیب دیده‌اند، افزود: بخشی از اقدامات اولیه برای مقاوم‌سازی و جلوگیری از تشدید آسیب‌ها با اتکا به ظرفیت‌های موجود استان انجام شده است، اما بازسازی و مرمت این آثار به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد و برآورد اولیه این نیاز در حدود یک همت است.

استاندار اصفهان با اشاره به وضعیت حفاظت از مجموعه گسترده آثار تاریخی استان تصریح کرد: اصفهان حدود ۲۴ هزار اثر تاریخی دارد که حفاظت از این میراث ارزشمند با کمبود جدی نیروی انسانی و اعتبارات مواجه است. در حال حاضر تنها حدود ۷۰ نیروی رسمی، قراردادی و کارگری در حوزه مراقبت و صیانت از این آثار فعالیت می‌کنند و ۶۸ جایگاه سازمانی نیز بلاتصدی است که تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای آنها ضرورت دارد.

وی تأمین اعتبار برای تملک و آزادسازی بنا‌های تاریخی، مرمت خانه‌های ارزشمند و جلوگیری از تخریب آثار تاریخی توسط برخی مالکان را از دیگر نیاز‌های فوری استان دانست و گفت: در مواردی، به دلیل نبود منابع مالی برای تملک و حفاظت از خانه‌های تاریخی، مالکان اقدام به تخریب این بنا‌ها می‌کنند و بخشی از میراث معماری اصفهان در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای طرح‌های مرمتی و زیرساختی میراث فرهنگی استان اظهار کرد: موزه ریسمان از جمله طرح‌هایی است که در دستور کار قرار دارد و برای آغاز عملیات آن به ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. همچنین برای تداوم طرح و اجرای اقدامات مقاوم‌سازی مورد نیاز، منابع مالی بیشتری باید پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به وجود ۱۳ پایگاه ملی و جهانی در استان اصفهان، تشکیل و تکمیل ساختار سازمانی این پایگاه‌ها، تأمین خودرو‌های مورد نیاز و رفع کمبود اعتبارات نگهداری و حفاظت از آنها را ضروری دانست.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به تأثیر کاهش حضور گردشگران بر فعالیت هنرمندان و فعالان صنایع دستی گفت: صنایع دستی استان در جریان جنگ‌های اخیر و به دنبال کاهش حضور گردشگران داخلی و خارجی با افت شدید فروش مواجه شده است و تداوم این شرایط، حمایت ویژه و برنامه‌ریزی برای بازگشت بازار فروش محصولات صنایع دستی را ضروری می‌کند.

جمالی‌نژاد در پایان با اشاره به ضرورت پیگیری مسائل اعتباری میراث فرهنگی اصفهان در سطح ملی، خواستار توجه سازمان برنامه و بودجه به نیاز‌های این حوزه شد و تأکید کرد: حفاظت از میراث تاریخی استان، تأمین منابع مرمت آثار آسیب‌دیده و پشتیبانی از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اعتباری قرار گیرد.