باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روضه‌خوانی مهدی رسولی در آخرین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) + فیلم

مهدی رسولی در آخرین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) به روضه‌خوانی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان  لحظاتی از روضه‌خوانی مهدی رسولی در آخرین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را مشاهده می‌کنید.

 

مطالب مرتبط
روضه‌خوانی مهدی رسولی در آخرین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) + فیلم
young journalists club

طنین نوای عزای حضرت زهرا (س) در حرم بانوی کرامت + فیلم

روضه‌خوانی مهدی رسولی در آخرین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) + فیلم
young journalists club

کارهایمان را به ظهور گره بزنیم + فیلم

روضه‌خوانی مهدی رسولی در آخرین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) + فیلم
young journalists club

عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در زینبیه + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تصادف نفتکش با کشتی کروز در می‌سی‌سی‌پی + فیلم
۱۲۹۶

تصادف نفتکش با کشتی کروز در می‌سی‌سی‌پی + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
اسفراین؛ موزائیک رنگارنگ اقوام و فرهنگ‌ها + فیلم
۷۲۵

اسفراین؛ موزائیک رنگارنگ اقوام و فرهنگ‌ها + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
وقتی تاد هم نتوانست موشک ایرانی را رهگیری کند + فیلم
۷۰۹

وقتی تاد هم نتوانست موشک ایرانی را رهگیری کند + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
نام ایران در فهرست پنج دغدغه انتخاباتی آمریکایی‌ها + فیلم
۶۰۶

نام ایران در فهرست پنج دغدغه انتخاباتی آمریکایی‌ها + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
ادای احترام ستارگان فوتبال ایران به شهید سید حسن نصرالله در بیروت + فیلم
۵۹۸

ادای احترام ستارگان فوتبال ایران به شهید سید حسن نصرالله در بیروت + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha