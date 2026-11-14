باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - چهار دانش‌آموز پژوهشگر مدرسه سرآمد شیراز موفق به طراحی، ساخت و ثبت اختراع «جلیقه طبی قفسه سینه مجهز به پد گرم‌کننده» ویژه بیماران پس از جراحی قلب باز در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ثبت ۱۱۴۶۱۶ شدند.

این دستاورد پزشکی حاصل پژوهش گروهی دیانا کریمی‌زاده، ثنا معین‌زاده، آرنیکا علامه‌زاده و آرین علامه‌زاده از دانش‌آموزان مدرسه سرآمد شیراز است که با راهنمایی علمی دکتر محمد سلمان‌پور و مهندس علی بینا و با حمایت‌های سرکار خانم گندمی‌نژاد، مدیر این واحد آموزشی، به ثمر نشست.

روایت طراحان دانش‌آموز از ایده تا تولید نمونه اولیه

آرین علامه‌زاده، کوچک‌ترین عضو این تیم پژوهشی و طراح اولیه جلیقه، با اشاره به انگیزه اولیه طرح اظهار داشت: مشاهده رنج و درد شدید یکی از نزدیکان پس از جراحی قلب باز، به‌ویژه هنگام تنفس و سرفه، جرقه این ایده را ایجاد کرد؛ جلیقه‌های موجود در بازار ثبات کافی به قفسه سینه نمی‌دادند و بنابراین طرح اولیه این سازه را سر کلاس ترسیم کردم تا محصولی کاربردی‌تر ساخته شود.

آرنیکا علامه‌زاده، دیگر عضو این گروه مخترع، گفت: برای رفع نواقص محصولات موجود، نمونه‌های مشابه در بازار تجهیزات پزشکی تهیه و به‌دقت بررسی شد و هدف ما حذف معایب ارگونومیک و فشار‌های نامتوازن روی بافت جراحی‌شده بود.

دیانا کریمی‌زاده نیز درباره فرآیند میدانی طرح تصریح کرد: با حضور در بیمارستان‌ها و بررسی عینی چالش‌های حرکتی بیماران متوجه شدیم تعریق و حساسیت پوستی از معضلات رایج است؛ به همین دلیل شخصاً پارچه‌های تنفسی، الیاف کشسان و ضدحساسیت را ارزیابی و انتخاب کردیم.

ثنا معین‌زاده نیز با تشریح روند ساخت نمونه‌های آزمایشی خاطرنشان کرد: الگو‌های اولیه جلیقه بار‌ها برش زده و دوخته شد تا فرم آناتومیک بالاتنه و بخش زیربغل به‌طور دقیق پوشش داده شود؛ تعبیه پد حرارتی موضعی برای کاهش گرفتگی‌های عضلانی پس از عمل، بخش مهمی از این نوآوری بود.

تسریع روند نقاهت و کاهش عوارض جراحی قلب

محمد سلمان‌پور، پزشک و استاد راهنمای بالینی پروژه، با تشریح ابعاد پزشکی این طرح اظهار داشت: پس از جراحی قلب باز و ایجاد برش در استخوان جناغ (استرنوتومی)، هرگونه حرکت کنترل‌نشده بازو‌ها و بالاتنه می‌تواند به پارگی بخیه‌ها، جوش‌نخوردن استخوان و ایجاد درد‌های حاد بینجامد.

به گفته او، این جلیقه با بهره‌گیری از نوار‌های کشسان مهندسی‌شده و پد گرم‌کننده موضعی، فشار وارده به استخوان جناغ را متعادل کرده و با مهار اسپاسم‌های عضلانی، دوره نقاهت را ایمن‌تر می‌سازد. این طرح با تأیید دو فوق‌تخصص جراحی قلب، تمامی استاندارد‌های لازم را احراز کرده است.

الگوی کاربردی پیوند پژوهش مدرسه با نیاز‌های درمانی

مهندس علی بینا، استاد راهنمای فنی طرح، با تأکید بر اهمیت خلاقیت مسئله‌محور گفت: آنچه این دستاورد را متمایز می‌کند، ورود مستقیم و عملیاتی دانش‌آموزان به چرخه حل مسئله، از مشاهده عینی تا خرید متریال، مهندسی الگو و دوخت نمونه اولیه است.

به گفته او، حمایت‌های هدفمند سرکار خانم گندمی‌نژاد در مدرسه سرآمد، بستر مناسبی برای هدایت استعداد‌های دانش‌آموزی فراهم کرد و اکنون با ثبت رسمی اختراع، زمینه ورود این محصول به فاز تولید صنعتی و تجاری‌سازی در حوزه سلامت مهیا شده است.

انجمن اولیا و مربیان، مدیریت و کارکنان مدرسه سرآمد شیراز با افتخار و سربلندی، موفقیت درخشان و ثبت رسمی اختراع «جلیقه طبی قفسه سینه دارای پد گرم‌کننده» را به دانش‌آموزان خلاق و پرتلاش دیانا کریمی‌زاده، ثنا معین‌زاده و آرنیکا علامه‌زاده صمیمانه تبریک گفتند.

در این پیام، این اختراع با هدف تسهیل فرایند بهبودی بیماران پس از جراحی قلب باز و حاصل نگاه دقیق به نیاز‌های انسانی و ترکیب دانش، خلاقیت و پشتکار توصیف شده و از تلاش بی‌وقفه این تیم جوان، هدایت علمی مهندس علی بینا و دکتر محمد سلمان‌پور و حمایت‌های بی‌دریغ سرکار خانم گندمی‌نژاد که زمینه‌ساز این موفقیت در مرکز مالکیت معنوی کشور شد، قدردانی شده است.

مسیر این دانش‌آموزان، از شناسایی مسئله تا ساخت نمونه اولیه و ثبت رسمی اختراع، نمونه‌ای روشن از «یادگیری مبتنی بر پروژه» است و نشان می‌دهد تفکر انتقادی و همکاری تیمی، نوجوانان را برای پاسخ به چالش‌های پیچیده توانمند می‌سازد. در پایان این پیام نیز خطاب به نوجوانان و جوانان آمده است: ایده‌های بزرگ از پرسش‌های ساده آغاز می‌شوند؛ برای آفرینش، منتظر بزرگ‌شدن نمانید.