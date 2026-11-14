آمریکا با اشاره به افزایش حملات در عربستان، از شهروندان خود که در این کشور ساکن هستند خواست هوشیاری بیشتری داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هیئت دیپلماتیک آمریکا در عربستان روز شنبه با صدور هشدار امنیتی سراسری، از شهروندان آمریکایی خواست با توجه به افزایش حملات یمن، هوشیاری بیشتری داشته باشند.

این هیئت اعلام کرد حملات انصارالله به فرودگاه‌ها در عربستان، به اختلال شدید در سفر‌ها منجر شده است. در این هشدار همچنین آمده است که درگیری‌ها ممکن است به‌سرعت گسترش پیدا کند.

هیئت دیپلماتیک آمریکا از شهروندان خود خواست در صورت تصمیم به استفاده از فرودگاه‌های عربستان، نهایت احتیاط را به خرج دهند و پیش از سفر، وضعیت پرواز خود را مستقیماً از شرکت هواپیمایی و فرودگاه مربوطه پیگیری کنند.

وزارت خارجه آمریکا روز ۲۳ اکتبر (اول آبان) به کارکنان غیرضروری دولت و اعضای خانواده آنها دستور داد عربستان را ترک کنند. کارکنان دولت آمریکا که همچنان در این کشور مشغول به کار هستند، برای استفاده از هر یک از فرودگاه‌های عربستان به مجوز ویژه رئیس هیئت دیپلماتیک نیاز دارند و از سفر به مناطق واقع در فاصله ۳۰ کیلومتری مرز یمن نیز منع شده‌اند.

این هشدار در شرایطی صادر شده که حملات ائتلاف سعودی علیه یمن افزایش یافته و در مقابل، جنبش انصارالله وعده داده تمامی این اقدامات خصمانه را پاسخ خواهد داد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: هشدار امنیتی ، عربستان ، یمن
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