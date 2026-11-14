آمادگی نیروهای مسلح برای عملیات بدون محدودیت جغرافیایی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u062f\u0648\u0646 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a \u062c\u063a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u0631\u06af\u0648\u0646\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0631 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u06cc\u06af\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0648 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n