باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آمادگی نیروهای مسلح برای عملیات بدون محدودیت جغرافیایی + فیلم

نیروهای مسلح ایران از آمادگی یگان‌های موشکی و پهپادی برای پاسخ به هرگونه خطای دشمن خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوانبدون محدودیت جغرافیایی، مقابله با هرگونه خطای دشمن به مهم‌ترین دستور کار نیروهای مسلح ایران تبدیل شده است و یگان‌های موشکی و پهپادی برای عملیات آمادگی دارند.

مطالب مرتبط
آمادگی نیروهای مسلح برای عملیات بدون محدودیت جغرافیایی + فیلم
young journalists club

رسوایی رسانه‌های ضدایرانی با اعتراف نماینده کنگره آمریکا به نقش پنتاگون در جنایت میناب + فیلم

آمادگی نیروهای مسلح برای عملیات بدون محدودیت جغرافیایی + فیلم
young journalists club

رونمایی از توانمندی‌های جدید سپاه و موشک‌های شگفتی‌ساز ایران در انتظار دشمن + فیلم

آمادگی نیروهای مسلح برای عملیات بدون محدودیت جغرافیایی + فیلم
young journalists club

پایگاه‌های فرامنطقه‌ای آمریکا در تیررس نیرو‌های مسلح ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تصادف نفتکش با کشتی کروز در می‌سی‌سی‌پی + فیلم
۱۲۹۶

تصادف نفتکش با کشتی کروز در می‌سی‌سی‌پی + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
اسفراین؛ موزائیک رنگارنگ اقوام و فرهنگ‌ها + فیلم
۷۲۵

اسفراین؛ موزائیک رنگارنگ اقوام و فرهنگ‌ها + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
وقتی تاد هم نتوانست موشک ایرانی را رهگیری کند + فیلم
۷۰۹

وقتی تاد هم نتوانست موشک ایرانی را رهگیری کند + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
نام ایران در فهرست پنج دغدغه انتخاباتی آمریکایی‌ها + فیلم
۶۰۶

نام ایران در فهرست پنج دغدغه انتخاباتی آمریکایی‌ها + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
ادای احترام ستارگان فوتبال ایران به شهید سید حسن نصرالله در بیروت + فیلم
۵۹۸

ادای احترام ستارگان فوتبال ایران به شهید سید حسن نصرالله در بیروت + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha