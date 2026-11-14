اورژانس استان فارس گفت: برخورد اتوبوس و پراید در شیراز شش مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخورد یک دستگاه اتوبوس با خودروی پراید در بلوار رحمت شیراز، ۶ مصدوم بر جای گذاشت که همگی برای ادامه درمان به بیمارستان نمازی منتقل شدند.

ساعت ۱۲:۵۳ شنبه ۲۳ آبان، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه اتوبوس با خودروی پراید در بلوار رحمت شیراز، حدفاصل سه‌راه دارالرحمه به سمت کوزه‌گری، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

در پی این حادثه، دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل حادثه مذکور اعزام شدند.

این حادثه ۶ مصدوم بر جای گذاشت که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه از سوی کارشناسان اورژانس، همگی برای ادامه درمان به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شدند.

منبع: اورژانس فارس