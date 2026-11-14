باشگاه خبرنگاران جوان - وحید کریمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان قم، در نشست با اعضای شورا‌های اسلامی استان، از اجرای طرح نظارتی ویژه در حوزه نانوایی‌ها خبر داد.

وی در این خصوص افزود: طی یک دوره ۴۵ روزه، ۸ گروه بازرسی از حدود ۶۰۰ واحد نانوایی در شهر، شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان بازدید کرده‌اند که طی این فرآیند، ۱۰۰ پرونده تخلف برای نانوایان متخلف تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

کریمی با اشاره به اینکه محور اصلی نظارت‌ها بر رعایت وزن نان، ساعات فعالیت، کیفیت پخت و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است، گفت: تخلفاتی نظیر عدم رعایت وزن استاندارد نان، نان‌های بزرگ و عدم پایبندی به ساعات مشخص فعالیت، از جمله موارد شناسایی شده است.

وی همچنین در پاسخ به دغدغه‌های اعضای شورا در خصوص نظارت بر مناطق روستایی و بخش‌ها، تأکید کرد با توجه به تمرکز فعلی بر مناطق شهری، برنامه‌ریزی برای تقویت گروه‌های بازرسی در بخش‌ها و روستا‌ها جهت گسترش نظارت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.