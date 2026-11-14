رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم از شناسایی ۱۰۰ واحد نانوایی متخلف در جریان بازرسی‌های گسترده در سطح شهر و شهرستان‌ها خبر داد و تأکید کرد: پرونده این واحد‌ها برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  وحید کریمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان قم، در نشست با اعضای شورا‌های اسلامی استان، از اجرای طرح نظارتی ویژه در حوزه نانوایی‌ها خبر داد.

وی در این خصوص افزود: طی یک دوره ۴۵ روزه، ۸ گروه بازرسی از حدود ۶۰۰ واحد نانوایی در شهر، شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان بازدید کرده‌اند که طی این فرآیند، ۱۰۰ پرونده تخلف برای نانوایان متخلف تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

کریمی با اشاره به اینکه محور اصلی نظارت‌ها بر رعایت وزن نان، ساعات فعالیت، کیفیت پخت و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است، گفت: تخلفاتی نظیر عدم رعایت وزن استاندارد نان، نان‌های بزرگ و عدم پایبندی به ساعات مشخص فعالیت، از جمله موارد شناسایی شده است.

وی همچنین در پاسخ به دغدغه‌های اعضای شورا در خصوص نظارت بر مناطق روستایی و بخش‌ها، تأکید کرد با توجه به تمرکز فعلی بر مناطق شهری، برنامه‌ریزی برای تقویت گروه‌های بازرسی در بخش‌ها و روستا‌ها جهت گسترش نظارت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

برچسب ها: نانوایی‌ ، صمت قم
خبرهای مرتبط
️ تشکیل ۱۷ فقره پرونده تخلف در بازرسی از ۲۰ واحد صنفی در قم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
لحظه بازگشت دو گمشده در قم به آغوش مادران پس از سال‌ها انتظار +فیلم
آخرین وضعیت جسمانی نایب قهرمان آسیایی ترای اتلون پس از سانحه رانندگی در قم
ساماندهی میدان کهنه قم با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال و احیای بافت تاریخی دنبال می‌شود
بهره‌گیری از ظرفیت‌های حوزه علمیه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است
آخرین اخبار
بهره‌گیری از ظرفیت‌های حوزه علمیه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است
لحظه بازگشت دو گمشده در قم به آغوش مادران پس از سال‌ها انتظار +فیلم
آخرین وضعیت جسمانی نایب قهرمان آسیایی ترای اتلون پس از سانحه رانندگی در قم
ساماندهی میدان کهنه قم با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال و احیای بافت تاریخی دنبال می‌شود
از ثبات مرغ تا گرانی تخم‌مرغ و گوشت در بازار قم
قدردانی از حضور باشکوه مردم در اجتماعات شبانه / دولت باید نظارت مطلوب بر معیشت مردم داشته باشد