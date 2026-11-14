مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام از افزایش شمار جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس به مورموری به ۱۰ نفر و مصدومیت بیش از ۱۷ نفر خبر داد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - حمزه محمدی‌مقدم مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام، گفت: در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور دشت‌عباس به مورموری، تاکنون ۱۰ نفر جان خود را از دست داده و بیش از ۱۷ نفر مصدوم شده‌اند.

وی افزود: ۱۲ تیم عملیاتی با مشارکت ۳۲ نیروی امدادی، ۱۰ دستگاه آمبولانس، ۳ خودروی ست نجات و ۳ خودروی کمک‌دار در عملیات امدادرسانی حضور دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با اشاره به حضور میدانی مدیرعامل، مسئول معاونت امداد و نجات و رؤسای شعب دهلران و آبدانان در محل حادثه، تأکید کرد: تمامی امکانات و ظرفیت‌های امدادی استان برای رسیدگی به حادثه‌دیدگان بسیج شده و عملیات امدادرسانی با تمام توان ادامه دارد.

به گفته محمدی‌مقدم، جزئیات تکمیلی حادثه و وضعیت مصدومان متعاقباً اعلام خواهد شد.

منبع صداوسیما 

برچسب ها: تصادف رانندگی ، حادثه
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