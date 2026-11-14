بازیکن جوان پرسپولیس به خبر اغوا شدن از سوی بازیکنان سایر باشگاه ها واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیرحسین محمودی بازیکن جوان پرسپولیس درباره حضورش در باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: از باشگاه با من تماس گرفتند که در مورد اتفاقات اخیر صحبت کنیم و ارتباطی با قرارداد نداشت.

او افزود: من به تمرینات می‌روم تا با تمرکز به بازی‌ها برسم. یکی، ۲ جلسه دیگر با باشگاه خواهیم داشت و این جلسه ارتباطی به قراردادم نداشت.

محمودی درباره شایعه اغوا از سوی دیگر بازیکنان سایر باشگاه‌ها گفت: نه، اصلا چنین چیزی نبود.

او در پاسخ به این سوال که آیا از آگهی فروش خود ناراحت نشده، گفت: خسته نباشید!