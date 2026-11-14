مرکز اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی استان فارس با هدف پیشگیری از سرقت به ویژه طلاجات و برقراری امنیت روانی جامعه به شهروندان به خصوص بانوان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس با توجه به گزارش‌های دریافتی از واحد‌های عملیاتی، سارقان با سوءاستفاده از نحوه حمل و نگهداری طلاجات شهروندان و عدم هوشیاری کامل آنها در معابر عمومی، اقدام به سرقت اموال با ارزش همراه افراد می‌کنند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس برای حفظ امنیت روانی شهروندان و جلوگیری از وقوع این گونه حوادث، به شهروندان به خصوص بانوان توصیه اکید نمود: هشدار‌های زیر را جدی بگیرند.

بانوان عزیز از تردد در مسیر‌های تاریک، خلوت یا محیط‌هایی که کنترل کمتری بر امنیت آنها وجود دارد، به شدت خودداری کنند و در صورت ضرورت هنگام عبور از خیابان یا کوچه‌های خلوت هرگز غرق گوشی نشوند.

در مواجهه با افراد ناشناس که با ادعای نیاز به کمک یا درخواست مسیر، سعی در نزدیک شدن به شما دارند، فاصله ایمنی را حفظ کرده و بلافاصله به سمت مکان‌های شلوغ حرکت کنید.

هنگام تردد در اماکن عمومی، از نمایش دادن مبالغ پول نقد، زیورآلات و گوشی‌های هوشمند در معرض دید مستقیم افراد مشکوک خودداری کنید.

اگر موتورسواری با سرعت غیرعادی به شما نزدیک شد، بلافاصله از پیاده رو فاصله بگیرید و به سمت یک مغازه یا فضای پرتردد بروید و حتما ویژگی‌های موتور سوار و پلاک آن را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید.

با اعتماد به نفس، سربالا، نگاه به جلو وگام‌های محکم حرکت کنید. سارقان به دنبال کسانی هستند که گیج و بی دفاع به نظرمی رسند.

اگر متوجه شدید خودرو یا فردی مدام درمحله شما تردد می‌کند آن را یک اتفاق ساده فرض نکنید، ضمن در جریان گذاشتن همسایگان، موضوع را حتما به پلیس اطلاع دهید.

هرگز نوشیدنی یا خوراکی را که از طرف فردی غریبه یا در شرایط مشکوک به شما داده مصرف نکنید حتی اگر بسیار مهربان به نظر برسد.

برچسب ها: هشدار ، پلیس فارس ، زیورآلات ، بانوان
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