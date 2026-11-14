باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزیر کشور فرانسه اعلام کرد حدود ۱۰۶ هزار نفر روز شنبه در سراسر این کشور در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی تظاهرات کردند که ۲۴ هزار نفر از آنها در پاریس حضور داشتند.

در همین حال، اتحادیه‌های دانشجویی شمار معترضان را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده و می‌گویند نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از آنها در پایتخت تجمع کرده بودند.

اعتراضات فرانسه از تجمع دانش‌آموزان در اعتراض به مشکلات نظام آموزشی آغاز شد و به‌تدریج با پیوستن اتحادیه‌های دانشجویی، کارگری و جنبش جلیقه‌زرد‌ها گسترش یافت. در ادامه، مطالبات معترضان از مسائل آموزشی فراتر رفت و افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری اقتصادی و کاهش خدمات عمومی را نیز دربر گرفت.

در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر ۱۴۰۵)، درگیری‌هایی میان معترضان و نیرو‌های پلیس رخ داد و شماری از فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی در شهر‌های مختلف آسیب دیدند یا به آتش کشیده شدند. وزیر دادگستری فرانسه نیز سوم نوامبر (۱۲ آبان ۱۴۰۵) اعلام کرد که از زمان آغاز این ناآرامی‌ها بیش از ۴۹۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه