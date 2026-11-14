باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: تا چند روز آینده تعداد زیادی از شهرهای کشور شاهدجوی پایدار همراه با کاهش دما خواهند بود.

وی افزود: فردا یکشنبه در اغلب مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود و در شهرهای صنعتی و پر جمعیت بویژه تهران، کرج، اصفهان و اراک افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: از اواخر وقت یکشنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی ابتدا بر روی غرب سواحل دریای خزر، اردبیل، استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش رخ می‌دهد و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با تقویت سامانه بارشی برای شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر، گلستان، ارتفاعات البرز و برخی نقاط شمال شرق کشور، وزش باد گاهی رعدوبرق، وزش باد در شمال شرق کشور و برخی نقاط سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی توضیح داد: روز چهارشنبه در برخی مناطق جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: طی سه روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و از اواخر روز یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر مواج می‌شود.