مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس در دیدار با محمد کمالی، مدال‌آور کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان، بر حفظ فرهنگ پهلوانی در کنار افتخارآفرینی ورزشی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید کمال علوی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس در دیدار با محمد کمالی، فرنگی‌کار استان فارس و دارنده مدال برنز وزن ۶۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در لاس‌وگاس آمریکا، این موفقیت را حاصل سال‌ها تلاش، پشتکار و انضباط دانست و بر ضرورت حفظ فرهنگ پهلوانی در کنار افتخارآفرینی‌های ورزشی تأکید کرد.

او با بیان اینکه موفقیت ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های جهانی تنها به کسب مدال محدود نمی‌شود و نمادی از اراده، استقامت و ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی کشور است، اظهار کرد: هر مدال جهانی روایت سال‌ها رنج، تمرین، فداکاری و امید است. پشت هر سکوی قهرمانی، خانواده‌ای صبور، مربیانی دلسوز و مجموعه‌ای از تلاش‌های مستمر قرار دارد؛ بنابراین این افتخار تنها متعلق به یک ورزشکار نیست و همه کسانی که در این مسیر نقش داشته‌اند، در آن سهیم هستند.

علوی با اشاره به سابقه استان فارس در پرورش قهرمانان ملی و بین‌المللی افزود: فارس همواره در رشته کشتی فرنگی استعداد‌های ارزشمندی را به کشور معرفی کرده است و درخشش محمد کمالی در رقابت‌های جهانی نیز نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این استان در این رشته ورزشی است. این موفقیت می‌تواند انگیزه‌ای برای نوجوانان و جوانان باشد تا با تلاش، انضباط و امید، مسیر پیشرفت و موفقیت را دنبال کنند.

او در ادامه با تأکید بر جایگاه اخلاق در ورزش گفت: قهرمانی ارزشمند است، اما آنچه یک ورزشکار را در ذهن و قلب مردم ماندگار می‌کند، اخلاق، جوانمردی، فروتنی و احترام به کرامت انسانی است. پهلوان بودن از قهرمان بودن مهم‌تر است؛ زیرا مدال‌ها و عنوان‌ها ممکن است با گذشت زمان به خاطره تبدیل شوند، اما منش پهلوانی، صداقت، مردم‌داری و اخلاق نیک، سرمایه‌ای ماندگار است که نسل‌های آینده از آن الهام می‌گیرند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس اضافه کرد: فرهنگ ایرانی و اسلامی همواره ورزش را با اخلاق، جوانمردی و خدمت به مردم پیوند داده است.

علوی در ادامه با بیان اینکه قهرمانان ورزشی تنها برای کسب مدال به میدان نمی‌روند، اظهار کرد: ورزشکاران ملی سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و رفتار، منش و سبک زندگی آنان می‌تواند بر نسل جوان تأثیر بگذارد و روحیه امید، تلاش، قانون‌مداری و خودباوری را در جامعه تقویت کند. از این رو، مسئولیت اجتماعی یک قهرمان کمتر از مسئولیت او در میدان مسابقه نیست.

او در پایان با قدردانی از تلاش‌های محمد کمالی و کادر فنی ابراز امیدواری کرد: این کشتی‌گیر آینده‌دار استان فارس با تداوم تلاش، برنامه‌ریزی و تمرین، در رقابت‌های پیش‌رو نیز افتخارات بیشتری برای ایران به دست آورد و با حفظ روحیه پهلوانی، همچنان الگویی شایسته برای جوانان کشور باشد.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: پهلوانی ، اخلاق ، قهرمان ورزشی ، استانداری فارس
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