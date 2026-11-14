در پی انفجار بمبی در یک خودرو در نزدیکی پایتخت سوریه، دو نفر جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در شهر «جرمانا» در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

گفته شده این انفجار در نزدیکی پایانه اتوبوس‌های «السویدا» رخ داده و در منطقه‌ای بوده که چندین واحد تجاری و شرکت حمل‌ونقل در آن فعالیت دارند.

در حال حاضر نیرو‌های امنیتی، آمبولانس‌ها و گروه‌های دفاع مدنی در محل هستند و مناطق اطراف را تحت کنترل گرفته‌اند.

در حادثه مشابهی که پیش از این و در اواسط مرداد رخ داد، یک بمب درون مینی‌بوسی در جرمانا منفجر شد که به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن ۱۳ نفر انجامید.

منبع: شفق نیوز