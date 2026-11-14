باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله نجابت در با اشاره به حضور خود در جلسه عصر شنبه ۲۳ آبان‌ماه شورای تأمین استان فارس گفت: در این جلسه با حضور مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ابعاد مشکلات پیش‌آمده در روند توزیع سوخت و چالش‌های دسترسی شهروندان به بنزین مورد بررسی قرار گرفت.

او با بیان اینکه مطالبات و گلایه‌های به‌حق مردم را در این نشست مطرح کرده است، افزود: تذکرات جدی درباره ضعف در مدیریت و نظارت بر روند توزیع بنزین ارائه شد و ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات موجود مورد تأکید قرار گرفت.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تدبیر استاندار فارس، تصمیمات فوری و مؤثری برای رفع مشکلات و تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت اتخاذ شد و اقدامات لازم برای برطرف کردن اختلالات در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

نجابت با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات این جلسه گفت: انتظار می‌رود با اجرای تصمیمات اتخاذشده، روند توزیع سوخت در سراسر استان به‌سرعت به شرایط عادی بازگردد.

او خاطرنشان کرد: به‌عنوان نماینده مردم، تا زمان رفع کامل چالش‌ها و بازگشت آرامش به جایگاه‌های سوخت، اجرای دقیق مصوبات و پیگیری مطالبات شهروندان را با جدیت دنبال خواهم کرد.

منبع: نماینده مجلس شیراز