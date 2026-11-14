سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: افراد در هنگام بروز آلودگی هوا از مصرف مایعات و سبزیجات تازه غافل نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم  - شروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در هنگام بروز آلودگی هوا تا حد امکان از تردد در فضای باز خودداری کرده و در صورت ضرورت از ماسک N ۹۵ و به طور صحیح استفاده شود.

به گفته وی در زمان اوج آلودگی هوا در صورت امکان از دستگاه تصفیه هوا استفاده کنید؛ در هنگام آلودگی هوا از استعمال دخانیات در محیط خانه و روشن کردن عود پرهیز کنید.

تبریزی تاکید کرد:  افراد مسن، زنان باردار و بیماران قلبی و ریوی از تردد در فضای باز پرهیز کنند. در هنگام بروز آلودگی هوا از مصرف مایعات به میزان کافی و خوردن سبزیجات و میوه تازه غافل نشوید. 

سخنگوی اورژانس استان تهران بیان کرد: افراد مبتلا به بیماری قلبی و تنفسی دارو‌های خود را به درستی و سر وقت مصرف کنند.

برچسب ها: الودگی هوا ، بیماران قلبی
خبرهای مرتبط
تاثیر آلودگی هوا بر باروری مردان و زنان + فیلم
خطری خاموش که ممکن است احتمال بروز سکته‌های قلبی و مغزی را افزایش دهد
نتایج یک مطالعه در مورد ارتباط میان آلودگی هوا و بیماری‌های چشمی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یک مکمل غذایی رایج برای کاهش فشار خون در عرض ۳ ماه
انفجار هسته‌ای در فضا می‌تواند ۹۹ درصد ماهواره‌ها را از کار بیندازد
آنر با یک گوشی هوشمند جدید سامسونگ را به چالش کشید
سرم‌درمانی برای هر سرماخوردگی نسخه‌ای پرهزینه و گاهی خطرناک است
ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا در زمینه بروز تصادفات است
مصرف بالای آنتی بیوتیک در کشور/ بیماری ویروسی نیازی به آنتی بیوتیک ندارد
آموزش مدارس حتی در شرایط جنگی نباید متوقف شود
شیئی مرموز در صورت فلکی حوت که اخترشناسان را سردرگم کرده است
ضرورت مصرف مایعات و سبزیجات تازه در هنگام آلودگی هوا
آخرین اخبار
ضرورت مصرف مایعات و سبزیجات تازه در هنگام آلودگی هوا
انفجار هسته‌ای در فضا می‌تواند ۹۹ درصد ماهواره‌ها را از کار بیندازد
یک مکمل غذایی رایج برای کاهش فشار خون در عرض ۳ ماه
آنر با یک گوشی هوشمند جدید سامسونگ را به چالش کشید
مصرف بالای آنتی بیوتیک در کشور/ بیماری ویروسی نیازی به آنتی بیوتیک ندارد
سرم‌درمانی برای هر سرماخوردگی نسخه‌ای پرهزینه و گاهی خطرناک است
ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا در زمینه بروز تصادفات است
آموزش مدارس حتی در شرایط جنگی نباید متوقف شود
شیئی مرموز در صورت فلکی حوت که اخترشناسان را سردرگم کرده است
علت احتمالی قطعی سراسری مایکروسافت
خوراکی‌هایی که علائم پیش از قاعدگی را تشدید می‌کنند
تقویت علوم پایه و انسانی، سیاست اصیل برای پیشرفت کشور است
تسهیل ثبت‌نام دانش‌آموزان آذربایجان در مدارس بین‌المللی
دیابت علامتی ندارد/ تولید انسولین و سایر داروهای دیابت در کشور
۶ طلای المپیاد نجوم به ایران رسید