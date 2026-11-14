سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: افراد در هنگام بروز آلودگی هوا از مصرف مایعات و سبزیجات تازه غافل نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - شروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در هنگام بروز آلودگی هوا تا حد امکان از تردد در فضای باز خودداری کرده و در صورت ضرورت از ماسک N ۹۵ و به طور صحیح استفاده شود.

به گفته وی در زمان اوج آلودگی هوا در صورت امکان از دستگاه تصفیه هوا استفاده کنید؛ در هنگام آلودگی هوا از استعمال دخانیات در محیط خانه و روشن کردن عود پرهیز کنید.

تبریزی تاکید کرد: افراد مسن، زنان باردار و بیماران قلبی و ریوی از تردد در فضای باز پرهیز کنند. در هنگام بروز آلودگی هوا از مصرف مایعات به میزان کافی و خوردن سبزیجات و میوه تازه غافل نشوید.

سخنگوی اورژانس استان تهران بیان کرد: افراد مبتلا به بیماری قلبی و تنفسی دارو‌های خود را به درستی و سر وقت مصرف کنند.