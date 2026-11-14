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۵۷ ثانیه به احترام وطن + فیلم

سرود ملی متعلق به یک مدیر، جناح یا جریان سیاسی نیست؛ بلکه نمادی از هویت، تاریخ و تعلق ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احترام به سرود ملی، احترام به هویت و وحدت یک ملت است؛ نشانه ای مشترک که فراتر از اختلاف نظرها و گرایش های سیاسی، همه را به تعلق ملی پیوند می دهد.

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