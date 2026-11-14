۵۷ ثانیه به احترام وطن + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0648\u062f \u0645\u0644\u06cc\u060c \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0647\u0648\u06cc\u062a \u0648 \u0648\u062d\u062f\u062a \u06cc\u06a9 \u0645\u0644\u062a \u0627\u0633\u062a\u061b \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u0627\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 \u0646\u0638\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u06af\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc\u060c \u0647\u0645\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0639\u0644\u0642 \u0645\u0644\u06cc \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f.\n