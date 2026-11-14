باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان در یک برنامه تلویزیونی در تشریح تدابیر اتخاذشده در پی بارش‌های اخیر، اظهار کرد: طی ۶ سال گذشته کشور و به‌ویژه استان تهران شرایط خاصی از نظر خشکسالی را تجربه کردند و میزان بارندگی در استان تهران طی ۶ سال متوالی پایین‌تر از میانگین کشوری بود.

وی با اشاره به شرایط جمعیتی و میزان مصرف آب در استان تهران افزود: به دلیل بارگذاری جمعیتی صورت‌گرفته در این استان، میزان مصرف آب شرب و بهداشتی سهم قابل توجهی از منابع آبی را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری‌که بیش از ۴۸ درصد منابع آبی استان در این بخش مصرف می‌شود و میزان مصرف نیز چهار تا پنج برابر برخی استان‌های دیگر است.

استاندار تهران با بیان اینکه تراکم جمعیتی استان بیش از هزار نفر در هر کیلومتر مربع است، ادامه داد: سال گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم و در مقطعی بیش از ۷۰ درصد آب مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شد که این مسئله پیامد‌های خاص خود، از جمله تشدید پدیده فرونشست زمین را به دنبال داشت.

معتمدیان با اشاره به وضعیت منابع آب سطحی استان تهران خاطرنشان کرد: در سال گذشته و در مقطعی از سال ۱۴۰۳، سهم منابع سطحی و ذخایر سد‌های پنج‌گانه تأمین‌کننده آب شرب تهران به حدود پنج درصد رسید؛ به این معنا که ۹۵ درصد ظرفیت این سد‌ها خالی بود.

منبع: ایسنا