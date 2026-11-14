مدیرعامل باشگاه پرسپولیس می‌گوید که مهلت آگهی فروش محمودی دوشنبه به پایان می‌رسد و بعد از آن درباره اش صحبت می‌کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در حاشیه دوره آموزشی مرتبط با مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های لیگ برتری اظهار کرد: امروز دوره‌ای با حضور مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری برگزار شد. لازم می‌دانم از فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و کمیته صدور مجوز حرفه‌ای که این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنند، تشکر کنم. همچنین از تمام همکاران و مدیران عاملی که در این دوره حضور داشتند، قدردانی می‌کنم.

او افزود: با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۶ تغییرات عمده‌ای در شاخص‌های مورد نیاز کنفدراسیون فوتبال آسیا ایجاد شده است، برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند به باشگاه‌ها کمک کند. به‌ویژه اینکه اکثر باشگاه‌ها در موضوعات مالی با مشکلاتی مواجه هستند. امیدواریم با برگزاری این دوره‌ها و راهنمایی‌های فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، سال آینده هر ۱۸ تیم حاضر در لیگ برتر بتوانند مجوز حرفه‌ای دریافت کنند.

مدیرعامل پرسپولیس درباره شرایط این باشگاه برای دریافت مجوز حرفه‌ای تصریح کرد: ما چند سال است که خدا را شکر توانسته‌ایم تمام شاخص‌ها را پشت سر بگذاریم و مجوز حرفه‌ای دریافت کنیم، اما فکر می‌کنم امسال مشکلی که همه باشگاه‌ها با آن مواجه هستند، الزامات مربوط به ورزشگاه‌هاست. با توجه به اینکه ورزشگاه آزادی تاکنون آماده نشده، تصور می‌کنم مهم‌ترین چالش ما در این زمینه موضوع ورزشگاه باشد که امیدواریم این مشکل نیز برطرف شود.

حدادی در واکنش به حواشی اخیر مربوط به آگهی فروش امیرحسین محمودی نیز گفت: دوشنبه که مهلت آگهی به پایان برسد و منقضی شود، درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد.

برچسب ها: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ، بازیکن جوان پرسپولیس
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