باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پس از بازی با فلسطین در تورنمنت بصره اظهار کرد: به نظر من بازی خیلی خوبی بود؛ فلسطین ۱۰ بازی آخرش را با نتایجی خوب و فقط با یک شکست پشت سر گذاشته بود و تیمی بسیار خوب، بابرنامه مخصوصا با دروازه‌بانی خوب بود که حتی می‌توانست بهترین بازیکن زمین باشد.

او افزود: می‌توانستیم نیمه اول و در شروع نیمه دوم حداقل به ۲ گل برسیم و واکنش‌های دروازه‌بان فلسطین بسیار عالی بود. در این فیفادی سعی کردیم به جوانان میدان بدهیم که فکر می‌کنم نمره قبولی گرفتند اما تیمی مثل ایران که می‌خواهد فضای بیشتری به جوانانش بدهد باید با تیم‌های بزرگتر بازی کند.

سرمربی تیم ملی تصریح کرد: بازی با عراق فرصت خوبی برای ماست تا مقابل تماشاگران و در شرایط سخت به جوانان میدان بدهیم. فکر می‌کنم این تورنمنت اولین تجربه دوستان در عراق است، می‌توانست بهتر باشد، اما متشکرم و امیدوارم در ادامه بهتر میزبانی کنند.

او درباره تحول گسترده در تیم ملی و ۷ تغییر نسبت به فیفادی قبلی در ترکیب ابتدایی بازی عنوان کرد: نزدیک به ۵۰۰ روز در کشور خودمان بازی نکرده‌ایم و حتی در مقدماتی جام جهانی هم در بسیاری از بازی‌ها خارج از کشور میزبانی کردیم.