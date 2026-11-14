مدیرکل ارتباطات استان البرز از رسیدن تعداد مشترکان فعال فیبر نوری در کرج به ۷۱ هزار و ۱۱۶ نفر خبر داد و بر ضرورت تعامل بیش از پیش شهرداری و اپراتورها برای تسریع در تکمیل این زیرساخت حیاتی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سید امیررضا عابدینی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز  با تأکید بر اینکه توسعه شبکه فیبر نوری و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی از الزامات اصلی تحقق شهر هوشمند و تحول دیجیتال است، اظهار کرد: خوشبختانه با استقبال شهروندان، هم‌اکنون ۷۱ هزار و ۱۱۶ مشترک فعال در کلان‌شهر کرج از خدمات فیبر نوری بهره‌مند هستند.

عابدینی با اشاره به اینکه توسعه این شبکه، دسترسی شهروندان به خدمات نوین را تسهیل می‌کند، افزود: برای شتاب‌بخشی به پروژه «فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها» (FTTH)، نیازمند تسهیل در صدور مجوزهای حفاری و رفع برخی موانع اجرایی از سوی مدیریت شهری هستیم.

مدیرکل ارتباطات استان البرز همچنین به لزوم توسعه شبکه ارتباطی سیار اشاره کرد و گفت: تأمین فضای مناسب برای احداث سایت‌های جدید مخابراتی و تمدید قراردادهای موجود، از جمله نیازهای زیرساختی است که همکاری مجموعه شهرداری را می‌طلبد.

رعایت حقوق شهروندان؛ خط قرمز مدیریت شهری

وی با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای فنی توسط اپراتورها، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها نباید باعث نادیده گرفتن حقوق شهروندان شود؛ لذا اپراتورها موظفند ضمن سرعت‌بخشی به پروژه‌ها، عملیات حفاری را با رعایت دقیق استانداردهای فنی و ترمیم اصولی معابر و آسفالت انجام دهند.

شجاعی، قائم‌مقام شهردار کرج در پایان نیز با استقبال از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، بر هم‌افزایی بیشتر میان مدیریت شهری و اپراتورها تأکید کرد و گفت: اولویت شهرداری کرج در اجرای این پروژه‌ها، صیانت از کیفیت معابر شهری و رضایتمندی شهروندان است و اپراتورها باید به ملاحظات فنی و شهری در حین اجرا توجه ویژه داشته باشند.

برچسب ها: فناوری اطلاعات ، فیبر نوری
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