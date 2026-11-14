باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در مراسم معرفی مدیریت جدید مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی شعبه شیراز، بر نقش راهبردی این مجموعه در تأمین امنیت غذایی، صیانت از سلامت عمومی، توسعه تولیدات داخلی و کاهش وابستگی کشور به واردات تأکید کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی را از ارکان مهم تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامت جامعه دانست و گفت: سلامت گوشت، شیر و تخم‌مرغ و اطمینان از سلامت سفره مردم، به عملکرد علمی و تخصصی مؤسسه رازی و سازمان دامپزشکی وابسته است.

احد بهجت‌حقیقی با بیان اینکه امنیت غذایی در واقع امنیت سفره مردم است، اظهار کرد: تحقق این مهم نیازمند بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص، دانشمند و باتجربه در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و تلفیق دانش دانشگاهی با تجربه میدانی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای تولیدات داخلی، کاهش وابستگی و مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باشد.

او ضمن قدردانی از خدمات مدیریت پیشین مؤسسه سرم‌سازی شیراز، انتخاب مدیریت جدید را با توجه به شناخت وی از بدنه کارشناسی و ظرفیت‌های تولیدی مجموعه مناسب ارزیابی کرد و افزود: شعبه شیراز با برخورداری از کارشناسان توانمند و ظرفیت‌های علمی استان فارس، قابلیت تبدیل شدن به الگویی ملی در تولید واکسن و فرآورده‌های زیستی را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی شیراز، بر ضرورت تقویت جایگاه این شهر در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: معرفی دستاورد‌های مؤسسه رازی از طریق رسانه‌های ملی و استانی و صداوسیما، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، می‌تواند زمینه جذب اعتبارات و توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های این مجموعه را فراهم کند.

بهجت‌حقیقی یکپارچگی و همکاری مؤثر سازمان جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و مؤسسه رازی را برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی ضروری دانست و تصریح کرد: هماهنگی این مجموعه‌ها در پایش بیماری‌ها، تولید و تأمین واکسن و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، نقش مهمی در کاهش خسارت‌های اقتصادی و حفاظت از سلامت عمومی دارد.

او با قدردانی از چند دهه تلاش کارکنان مؤسسه رازی، سرمایه انسانی متخصص را مهم‌ترین پشتوانه توسعه این مجموعه دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های بین‌بخشی، تقویت زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تولیدی استان فارس، شعبه شیراز در سال‌های آینده به یکی از قطب‌های ملی تولید واکسن و فرآورده‌های زیستی تبدیل شود.

تولید داخلی واکسن؛ گامی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

در ادامه این مراسم، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز با اشاره به نقش راهبردی مؤسسه رازی در تأمین نیاز‌های کشور، تولید داخلی واکسن و سرم را از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به واردات دانست.

حجت‌الاسلام رحیم صبور، مسئولیت‌های مدیریتی را امانتی سنگین و فرصتی برای خدمت به مردم توصیف کرد و با قدردانی از عملکرد دکتر شیرازی‌نژاد، تلاش‌های وی در سال‌های فعالیت و شرایط دشوار و بحرانی را ارزشمند دانست.

او با اشاره به جایگاه مؤسسه رازی در تقویت توان تولیدی کشور اظهار کرد: این مجموعه با تکیه بر دانش بومی، ظرفیت‌های علمی و توان متخصصان داخلی، نقش مؤثری در تولید محصولات راهبردی، تأمین نیاز‌های حوزه سلامت دام و کاهش وابستگی کشور به منابع خارجی دارد.

صبور ضمن تبریک انتصاب دکتر هاشمی به مدیریت جدید این مجموعه، بر ضرورت استمرار مسیر توسعه، بهره‌گیری از نوآوری و تولید محصولات جدید تأکید کرد و افزود: در نظام اسلامی مسئولیت‌ها ماندگار نیستند و آنچه اهمیت دارد، کیفیت خدمت خالصانه و تلاش برای بهبود زندگی مردم است.

رونمایی از کتاب «منفی ۱۹۶ درجه»؛ روایت دستاورد‌های علمی مؤسسه رازی در فارس

بخش دیگری از این مراسم به معرفی و رونمایی از کتاب «منفی ۱۹۶ درجه» نوشته فاطمه افضلی اختصاص داشت؛ اثری که با هدف مستندسازی دستاورد‌های علمی و پژوهشی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در شیراز منتشر شده است.

این کتاب در قالب مجموعه «پیشرفت روایت‌ها» و با محوریت معرفی موفقیت‌های علمی در حوزه تولید واکسن‌های راهبردی و تبیین ظرفیت‌های دانش بومی کشور به رشته تحریر درآمده است.

کتاب «منفی ۱۹۶ درجه» با بازتاب توانمندی‌های علمی و تخصصی مؤسسه رازی، بر اهمیت ثبت تجربیات پژوهشی و انتقال دانش تولید واکسن در سطح ملی و بین‌المللی تمرکز دارد.

رونمایی از این اثر را می‌توان گامی در مسیر پیوند علم، تولید و فرهنگ و تبدیل دستاورد‌های آزمایشگاهی به سرمایه‌ای ماندگار از دانش مکتوب برای کشور دانست.

در مجموع، تأکید بر توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه انسانی متخصص، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و مستندسازی دستاورد‌های علمی، از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این مراسم بود؛ محور‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه شعبه شیراز مؤسسه رازی و تقویت نقش آن در تولید واکسن و فرآورده‌های زیستی کشور باشد.