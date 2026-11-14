باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ده‌ها هزار نفر از مردم پرتغال روز شنبه در بیش از ۳۰ شهر و منطقه این کشور در اعتراض به افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها تظاهرات کردند و خواستار محدودیت افزایش اجاره‌ها، حمایت قانونی بیشتر از مستأجران و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت شدند.

این تجمعات بزرگ‌ترین اعتراضات علیه بحران مسکن در پرتغال به شمار می‌رود؛ بحرانی که در هفته‌های اخیر به برگزاری راهپیمایی‌های متعدد و حتی تحصن برخی فعالان در میدان‌های اصلی شهر‌های لیسبون و پورتو منجر شده است. در برخی موارد، پلیس ضدشورش با استفاده از سگ‌های پلیس تجمعات را برهم زده که انتقاد‌هایی را درباره نحوه برخورد به دنبال داشته است.

افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار املاک، رشد گردشگری و تبدیل آپارتمان‌های مرکز شهر‌ها به اقامتگاه‌های کوتاه‌مدت از عوامل تشدید بحران مسکن در پرتغال عنوان شده‌اند.

منبع: لس آنجلس تایمز