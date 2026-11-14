باشگاه خبرنگاران جوان-مهدی متقیان، مشاور عالی استاندار و مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم، با حضور در دادگستری کل استان با حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس کل دادگستری استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، متقیان گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و فعالیت‌های اداره‌کل پدافند غیرعامل استان قم در زمینه شناسایی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی، افزایش تاب‌آوری و تقویت ظرفیت‌های مقابله با تهدیدات ارائه کرد.

وی با تشریح ابعاد و ماهیت تهدیدات نوین و پیچیده دشمن، بر ضرورت توجه بیش از پیش به مقوله پدافند غیرعامل در تمامی بخش‌های اجرایی، قضایی و خدماتی استان تأکید کرد و اظهار داشت: پدافند غیرعامل یک ضرورت راهبردی برای صیانت از سرمایه‌های ملی، حفظ امنیت و آرامش جامعه و تضمین تداوم خدمات ضروری است و تحقق اهداف آن مستلزم مشارکت و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم همچنین با اشاره به اهمیت پدافند مردم‌محور، آگاهی‌بخشی و توانمندسازی آحاد جامعه را از الزامات اساسی ارتقای آمادگی عمومی در برابر تهدیدات دانست و افزود: مردم آگاه، آموزش‌دیده و آماده، یکی از مهم‌ترین ارکان پایداری و تاب‌آوری جامعه در شرایط بحران و تهدید هستند و باید فرهنگ خودمراقبتی، تهدیدشناسی و مشارکت عمومی در برنامه‌های پدافند غیرعامل بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، با اشاره به اهمیت و جایگاه راهبردی پدافند غیرعامل در حفظ امنیت، آرامش و اقتدار کشور، بر ضرورت تبیین دقیق و مستمر این حوزه در سطح جامعه و میان مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی آگاهی‌بخشی عمومی، فرهنگ‌سازی و افزایش شناخت مردم نسبت به تهدیدات و شیوه‌های مواجهه صحیح با آنها را از الزامات اساسی تحقق اهداف پدافند غیرعامل دانست و خاطرنشان کرد: هرچه آگاهی و شناخت جامعه نسبت به ماهیت تهدیدات و راهکار‌های پیشگیری و مقابله با آنها افزایش یابد، میزان آسیب‌پذیری کاهش یافته و ظرفیت تاب‌آوری و پایداری جامعه ارتقا پیدا می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین بر اهمیت هم‌افزایی و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل تأکید کرد و توجه به این حوزه را ضرورتی مستمر و فرابخشی دانست.

در پایان این نشست، بر توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک میان مجموعه قضایی استان و اداره‌کل پدافند غیرعامل به‌منظور ارتقای آمادگی، تقویت اقدامات پیشگیرانه، صیانت از زیرساخت‌ها و نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل، به‌ویژه در حوزه پدافند مردم‌محور، تأکید شد.