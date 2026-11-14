باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در پی انجام تحقیقاتی درباره پرونده انتقال غیرقانونی نفت در منطقه «جرف‌الصخر» ۹ مقام این کشور را برکنار کرد.

در این راستا، «صباح النعمان» سخنگوی نظامی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد الزیدی در پی نتایج تحقیقات دستور داده است تمامی افراد متهم به دست داشتن در این پرونده به دستگاه قضایی معرفی شوند.

وی بدون اشاره به هویت متهمان افزود که دستور برکناری مسئولانی در بخش‌های امنیتی و نفتی صادر شده است.

جرف‌الصخر در استان بابل و در جنوب بغداد قرار دارد. اگر گزارش‌های مربوط به برداشت و انتقال غیرمجاز نفت تأیید شود، این پرونده می‌تواند ابعاد گسترده‌تری از تخلفات در بخش نفت عراق را آشکار کند.

تا کنون استاندار بابل اتهامات مطرح‌شده در این خصوص را رد کرده و گفته است محلی که فعالیت‌های انتقال سوخت در آن گزارش شده، صرفا یک جایگاه سوخت قدیمی برای تأمین سوخت خودرو‌های نیرو‌های امنیتی بوده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه