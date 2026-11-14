باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه آنها بالاخره مجبور خواهند شد غذا بخورند!» وزیر امور خارجه ایالات متحده آشکارا و با گستاخی، ایرانیان را به گرسنگی دادن از طریق محاصره تهدید کرده است.

وی افزود: این اقدام، تازه‌ترین جنایت در مسیر جنگی است که واشنگتن به راه انداخته؛ جنگی که بر شدت جنایاتی می‌افزاید که آمریکا پیش‌تر در جریان تجاوزات و تروریسم اقتصادی خود علیه ایران مرتکب شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: پس از دهه‌ها شکست در سیاست اجبار، تهدید، تحریم، تروریسم و تجاوز، ایالات متحده همچنان همان اشتباهات گذشته را تکرار می‌کند و صرفاً آنها را با نام‌های جدید بازتعریف می‌کند.

بقائی در ادامه خاطرنشان کرد: این توییت نمونه‌ای تمام‌عیار از چیزی است که مورخ، باربارا تاکمن، آن را «راهپیمایی حماقت» (March of Folly) توصیف کرده است؛ یعنی حکومتی که با وجود پیامد‌های فاجعه‌بار اقداماتش، از پذیرفتن شکست‌ها و درس گرفتن از اشتباهات خود سر باز می‌زند و با هر شکست متوالی، بیش از پیش در اشتباهاتش فرو می‌رود.