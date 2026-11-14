نتانیاهو با پیشنهاد تشکیل کابینه واحد از آیزنکوت دعوت به مذاکره کرد؛ اما او این درخواست عمومی را صرفا یک مانور تبلیغاتی توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از گادی آیزنکوت، رقیب اصلی سیاسی خود، خواست به کابینه واحدی که از احزاب یهودی تشکیل شده، بپیوندد و مدعی شد کابینه‌ای که برای تشکیل و ادامه فعالیت به احزاب عرب متکی باشد، «قادر به مقابله با تهدید ایران نخواهد بود».

نتانیاهو که برای بقای سیاسی خود تلاش می‌کند، برخلاف درخواست‌های قبلی، این بار مشخص نکرد که برای تشکیل چنین کابینه‌ای باید خودش ریاست آن را بر عهده بگیرد.

در همین حال، آیزنکوت این درخواست را «ترفند تبلیغاتی» توصیف کرد. او گفت: «اعلامیه نخست‌وزیر در حال کناره‌گیری به رسانه‌ها در شامگاه امروز، مبنی بر درخواست برای دیدار و مذاکره، صرفاً یک مانور تبلیغاتی دیگر است. نتانیاهو به‌خوبی می‌داند که چنین دیداری از قبل برنامه‌ریزی شده است. قرار است فردا تیم‌های مذاکره‌کننده حزب یاشار و حزب لیکود با یکدیگر دیدار کنند».

رقیب نتانیاهو افزود: «این تازه‌ترین بلوف اوست؛ نتانیاهو در حالی که مذاکرات از قبل برنامه‌ریزی شده‌اند، خواستار مذاکره می‌شود و ادعا می‌کند که خواهان وحدت است، اما هم‌زمان به مراسم رسمی در کنست بی‌احترامی می‌کند و همچنان به تفرقه‌افکنی و تحریک دیگران ادامه می‌دهد، گویی فردایی در کار نیست. تلاش خوبی بود، اما این ترفند‌ها روی من و شهروندان تأثیری ندارد».

تلاش‌های دو طرف برای تشکیل کابینه در حالی شکل می‌گیرد که در انتخابات اخیر در سرزمین‌های اشغالی، ائتلاف به ریاست نتانیاهو ۵۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورده و حزب یاشار به ریاست آیزنکوت و متحدانش ۴۸ کرسی دارند. احزاب عرب نیز ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند و برای تشکیل کابینه، دست‌کم ۶۱ کرسی لازم است.

در این شرایط، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، با توجه به حمایت ۶۷ نماینده کنست از آیزنکوت، مأموریت تشکیل کابینه را به او سپرد.

 آیزنکوت برای تشکیل کابینه با دو گزینه دشوار روبه‌روست: جلب حمایت احزاب عرب یا توافق با احزاب راست‌گرا که تاکنون تمایلی به پیوستن به کابینه او نشان نداده‌اند. 

او پیش‌تر اعلام کرده بود حاضر نیست در کابینه‌ای تحت ریاست نتانیاهو حضور داشته باشد.

منبع: تایمز اسرائیل / وای‌نت

برچسب ها: آیزنکوت ، بنیامین نتانیاهو ، کابینه رژیم صهیونیستی
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