باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در پی وقوع حوادث مختلف در فارس از جمله تصادف اتوبوس با پراید، سقوط در چاه و مسمومیت با گاز شهری ۹ نفر دچار مصدومیت شدند و یک تن جان باخت.

برخورد اتوبوس و پراید در شیراز با ۶ مصدوم

برخورد اتوبوس و پراید در بلوار رحمت شیراز ۶ مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه اتوبوس با خودروی پراید در بلوار رحمت شیراز، حدفاصل سه‌راه دارالرحمه به سمت کوزه گری، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۶ مصدوم بر جای گذاشت، تصریح کرد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، همگی برای ادامه درمان به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شدند.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل حادثه اعزام شدند.

فوت یک نفر بر اثر سقوط در چاه

یک نفر در پی سقوط به داخل چاه در سیاخ دارنگون جان خود را از دست داد.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام سقوط یک نفر به داخل چاه در روستای اسلام آباد از توابع سیاخ دارنگون، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او تصریح کرد: فرد حادثه دیده، به علت عمق زیاد چاه و جراحات وارده، جان خود را از دست داده بود.

وکیل زاده بیان کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان کارشناسان اورژانس با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او اضافه کرد: طبق گزارش‌ها عمق چاه حدود ۵۰ متر و درون باغ بوده است.

مسمومیت ۳ نفر با گاز شهری در محور شیراز - جهرم

بر اثر مسمومیت با گاز شهری در محور شیراز به جهرم، ۳ نفر راهی بیمارستان شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین اظهار کرد: با اعلام گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز شهری در یک کارخانه واقع در محور شیراز به جهرم، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۳ نفر دچار مسمومیت شدند، افزود: هر ۳ نفر پس از دریافت اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) کوار منتقل شدند.