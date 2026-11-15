سعید مظفری زاده بعد از استعفای حجت کریمی بار دیگر به عنوان مدیرعامل باشگاه تراکتور انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه تراکتور با ارائه نامه‌ای به هیئت مدیره، کناره‌گیری خود از سمت مدیرعاملی این باشگاه را اعلام کرد و از این تیم جدا شد.

همچنین بعد از کناره گیری سید حجت کریمی، باشگاه تراکتور اعلام کرد که با نظر هیئت مدیره باشگاه، سعید مظفری‌زاده که پیش از این نیز سابقه حضور در سمت مدیرعاملی باشگاه تراکتور را در کارنامه داشت، اکنون بار دیگر به این جایگاه بازگشت.

براین اساس سعید مظفری زاده جایگزین سید حجت کریمی در سمت مدیرعاملی باشگاه تراکتور شد و او دوباره روی صندلی مدیریت این تیم تبریزی خواهد نشست.