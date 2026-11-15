باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مدیر روستا مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد ایران برابر تیم ملی فلسطین در تورنمنت بصره اظهار کرد: من فکر نمی‌کنم نتیجه مهم باشد و اصل موضوع این است که نفرات جدید و جوان برای اولین بار در کنار هم قرار گرفته‌اند و به نظرم بازی قابل قبولی انجام دادند.

او افزود: درست است که بازی با فلسطین برای ما زحمتی نداشت، اما همین که نفرات جدید که برای اولین بار در کنار هم بازی می‌کنند، استرس نداشته باشند و بتوانند یک بازی تمرینی داشته باشد خیلی مهم بود. این تیم نیاز به بازی بیشتری دارد تا در کنار هم هماهنگی بیشتری داشته باشند.

مدیرروستا درباره اینکه عملکرد بازیکنان جوان را در بازی با فلسطین چطور ارزیابی می‌کند، گفت: فشاری بر روی بازیکنان ما نبود و همین که این بازیکنان یک بازی تمرینی کردند در نهایت می‌تواند اعتماد به نفسشان را بالاتر ببرد و استرسشان را کمتر کند. حالا بازیکنان جوان در بازی‌های بعدی می‌توانند بازی قابل قبول تری داشته باشند. به نظرم جوانان در بازی با عراق محک بهتری خواهند خورد. همچنین بازی تدارکاتی خوبی تحت هر شرایطی برای تیم ملی باید در نظر بگیرند.

مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال درباره اینکه گلزنی سردارآزمون در بازی با فلسطین را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به هر حال گل ایران با تلفیقی از جوان و با تجربه به ثمر رسید. به نظرم تیم ملی در نیمه اول بازی رو به جلویی را ارائه کرد خصوصا چند بازیکن جوان خیلی خوب کار کردند. به هر حال تجربه باید طی سالیان زیاد به دست بیاید و سردار آزمون کمال تجربه خود را به کار برد. من معتقدم که تلفیقی از جوان و با تجربه می‌تواند موفقیت را به همراه داشته باشد.

مدیرروستا درباره اینکه بازی بعدی با تیم ملی عراق را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیم ملی عراق شبیه فوتبال ما، قدرتی، فیزیکی و تکنیکی بازی می‌کند. این بازی در خانه عراق است و همه چیز برای عراقی‌ها مهیا هست، اما تیم ملی کشورمان در این سال‌ها موفق‌تر از عراقی‌ها بودند. به هر حال بازی با عراق محک بهتری به تیم ملی ما می‌زند.

او درباره اینکه جوانگرایی موقت است و یا اینکه باز هم شانس حضور بازیکنان مسن در تیم ملی هستیم، گفت: زمانی که تیم را جوان کردند باید همین را ادامه بدهند و سرمربی تیم ملی دوباره نمی‌تواند که تیم مسن و پیر را بردارد و بیاورد. ما باید آن قدر بازی‌های تدارکاتی خوبی داشته باشیم و نواقص خود را رفع کنیم تا بتوانیم تیم جوان و رو به جلو داشته باشیم. جوانی که تجربه داشته باشد وبتواند در جام جهانی بعدی حضور داشته باشد.