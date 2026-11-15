باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین اصلانیان مهاجم سابق پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه آگهی فروش امیرحسین محمودی بازیکن جوان در روزنامه رسمی را جطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: ما آن قدر ماخوذ به حیا بودیم که حتی جرات اینکه کوچکترین مصاحبه و یا اعتراضی کنیم را نداشتیم، چون اولین واکنش مساوی با اخراج بود. آن قدر واضح عابدینی و پروین چارچوب‌ها را مشخص کرده بودند که بازیکن به خود اجازه ندهد که در حیطه خارج از مسئولیتش وارد شود و حاشیه ایجاد کند. آنها گفته بودند که کوچکترین صحبت حاشیه دار مساوی با اخراج است.

محمودی نباید درباره مدیریت و پول صحبت کند

او افزود: الان هم امیر حسین محمودی ماحصل زحمات آکادمی پرسپولیس است و این بستر برای این بازیکن مهیا شده است که توانسته تازه خودش را نشان بدهد. او آن قدر سطح فنی بالایی ندارد و یک بازیکن معمولی هست و نه فیزیک خاصی دارد که بخواهد جنگنده باشد و سرزن هم نیست. به هر حال چنین بازیکنی نباید به خود اجازه بدهد که درباره مدیریت و پول صحبت کند، آن هم در شرایطی که تیم باخته و در بحران به سر می‌برد.

تارتار باید چند جلسه به محمودی بازی ندهد

اصلانیان بیان کرد: تیم نیروی زمینی بیشترین حق رشد را برای من از باشگاه پرسپولیس طلب کرد و سرخپوشان با شرایط خوب عمل کردند و پول حق رشد من را دادند و حتی از آن پول هم یک ریال هم به من ندادند. به نظرم محمودی اجازه نداشته است چنین مصاحبه‌ای کند و باید جریمه شود. همچنین تارتار باید چند جلسه محمودی را بازی ندهد تا بداند حد و حدودش چه چیزی هست؟

باشگاه پرسپولیس برای زهر چشم آگهی فروش محمودی را داده است

او ادامه داد: اینکه باشگاه پرسپولیس بخواهد با آگهی فروش محمودی از این بازیکن زهر چشم بگیرد، در این شرایط که این تیم یک ذره احتیاج به آرامش دارد کار درستی نبوده است. به نظرم مشکلات باشگاه باید درون تیمی حل شود. البته نمی‌دانم مشتری برای محمودی هست یا نه، اما اگر این بازیکن را هر باشگاهی می‌خواهد باید حق رشد را بدهد تا او به آن تیم برود و بازی کند. اگر در پرسپولیس بازی با محمودی نمی‌رسد او به تیم دیگری برود تا بازی کند.

هیچ بازیکنی بزرگتر از باشگاه پرسپولیس نیست

اصلانیان خاطر نشان کرد: هیچ بازیکنی بزرگتر از پرسپولیس نیست و از علی پروین و علی دایی بزرگتری نداشتیم. کریم باقری به عنوان کسی که این حواشی را باید جمع کند باید به محمودی گوشزد کند. من احساس می‌کنم مدیربرنامه‌های این بازیکن باعث شده که این مصاحبه انجام شود و این گل به خودی بوده است، چون خودش ضرر می‌کند که این راه را ادامه بدهد. چه بسا اگر کادر فنی پرسپولیس به محمودی اعتماد نکند به جای دیگری می‌رود.

بازیکنان جدا شده از پرسپولیس راندمانشان پایین است

مهاجم سابق پرسپولیس بیان کرد: بازیکنانی که از پرسپولیس می‌روند آن قدر راندمانشان پایین می‌آید که یکی مثل محسن مسلمان می‌شود که در سن ۳۶ سالگی از فوتبال خداحافظی کرد. برای همین من حق را به باشگاه پرسپولیس می‌دهم و این باشگاه باید حد و حدود بازیکنان را مشخص کند. اما آن جایی که آگهی فروش محمودی را زدند را درست نمی‌دانم و به نظرم محمودی را جریمه و محروم کنند بهتر است و از این به بعد شخصیت این بازیکن را آن قدر خرد نکنند.

محمودی باید حد و حدود خود را بداند

اصلانیان گفت: ضمن اینکه محمودی حق ندارد علیه باشگاه پرسپولیس حرف بزند، چون او مسئول آکادمی هست. هر باشگاهی هم که محمودی را بخواهد، سال اول پولی نصیب محمودی نمی‌شود. خیلی لطف کردند که به محمودی ۲ میلیارد تومان دادند، چون این خبر‌ها در فوتبال نیست. به نظرم این بازیکن حد و حدود خود را بداند. تارتار هم مربی هست، که از شرایط تیم‌ها باخبر هست و او در پرسپولیس بوده و می‌داند که هواداران در آخر فصل قهرمانی می‌خواهند. حالا به هر صورت که تارتار ارنج می‌کند باید پاسخگوی فنی باشد.

تیم های دیگر روش بازی پرسپولیس را خوانده اند

او خاطر نشان کرد: تیم‌های لیگ برتر بعد از ۱۲ هفته چیدمان و روش بازی پرسپولیس را خوانده‌اند و این تیم نیاز دارد در جناحین کار‌های تاکنیکی یک الی ۲ نفره برای کار تیمی تمرین کند تا ما بتوانیم از چپ و راست ارسال کنیم و حریف را تحت فشار بگذاریم و بتوانیم در ادامه مسابقات در کورس قهرمانی بمانیم. ما یک بازی سخت و ۶ امتیازی جلوی سپاهان داریم و باید خودمان را آماده کنیم، چون هوادار خیلی حساس است در مورد بازی‌های ۶ امتیازی که با استقلال، سپاهان و تراکتوردر بازی برگشت داریم؛ بنابراین اگر تارتار بتواند این بازی‌های ۶ امتیازی را امتیاز بگیرد چه بسا که بتواند قهرمان هم شود.



اصلانیان بیان کرد: ما در سمت‌های چپ و راست خود نیاز داریم که بازیکنان جدید بگیریم و یک پلی میکر و یک چپ پا نیاز داریم تا بتواند یک در یک را رد کند، که متاسفانه عیدی در این سمت نمی‌تواند مثمر ثمر باشد. به نظرم عیدی در بخش دفاعی نسبت به هجومی مثمر ثمر است