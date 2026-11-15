سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رادار سایت پدافندی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین با ۶ فروند پهپاد مورد هدف قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

ملت شریف و همیشه در صحنه ایران؛ در دومین مرحله از پاسخ قاطع و کوبنده به تجاوز آشکار ارتش ایالات متحده، رادار سایت پدافندی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین با ۶ فروند پهپاد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفت.

اصابت دقیق و موفق این پهپاد‌ها در مناطق مختلف بحرین شنیده شد و بار دیگر توانمندی عملیاتی سپاه را به رخ کشید.

ایالات متحده که در برنامه به‌ظاهر اسکورت و درواقع قاچاق نفت در تنگه هرمز با شکست کامل روبه‌رو شده، اکنون می‌کوشد با اقدامات کوچک و کور، توجه جهانی را از واقعیت بسته بودن این شاهراه حیاتی منحرف سازد.

اما افسران نخبه و جوان سپاه بار دیگر با صدای رسا اعلام می‌کنند: تنگه هرمز بسته است و هرگونه تجاوز دشمن آمریکایی با پاسخی سخت‌تر و کوبنده‌تر روبه‌رو خواهد شد.

پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکایی یکی پس از دیگری سرنگون می‌شوند و شمار بیشتری از پهپاد‌های سپاه در این مرحله نسبت به مرحله پیشین به‌سوی اهداف آمریکایی روانه شدند تا دشمن بداند که هر تجاوزی، پاسخی سخت و محاسبه‌شده در پی دارد.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: سپاه ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
خداقوت به سپاه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
باید زودتر از این کل کشورهای عربی را نابود میکردیم
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
کیوان
۱۱:۵۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
متاسفانه با این سازمان مللی که به ظاهر مدافع حقوق بشر کل جهان هست ولی در باطن به جرآت می توان گفت این سازمان انحصاریه انحصار کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و کمی هم شرق آسیا بقیه به قول ما ایرانی ها کشک اگر غیر از این بود این همه جنگ و خونریزی تو خاورمیانه و تو مناطقی از آفریقا نبود اون شخصیتی که فرقی بین بندگان نمي گذشته کوروش کبیر بود نه این سازمان به ظاهر حقوق بشر
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
باید غرامت ها از تنگه هرمز گرفته شود باید خسارت ها جبران کنند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
خونخواهی رهبرم
۱۱:۲۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
ان شاء شاهد نابودی تمامی پایگاههای امریکایی که باهمکاری شیخ نشینان به کشورما تجاوزکردندهستیم وصلح وصفا در منطقه برقرارشود وبیگانگان بطورکامل ازمنطقه اخراج شوند
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
ما فرزندان روح الله و سید علی خامنه ای و جان فدای سید مجتبی هستیم
۶
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
عباس
۰۹:۳۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
و من الله توفیق
۵
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
خداقوت ممنون از سپاه و ارتش کشورعزیزم ایران.
۷
۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
همه رادارهای آمریکا تو منطقه رو باید بزنیم مخصوصا تو ترکیه و بلغارستان چون آمریکا ابرای ما رو از اونجاها با رادارهاش منحرف میکنه
۵
۳۰
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