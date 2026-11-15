شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری از برگزاری تجمعات شبانه در اقصی نقاط کشور را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی اقصی نقاط کشور با حضور خود در میادین اقتدار و مقاومت، از همان روز‌های نخست جنگ رمضان انسجام واتحاد خود را به نمایش گذاشتند و با حضور خود بار دیگر نشان دادند که ملت غیور و باصلابت همیشه در صحنه حضور دارند و تا پای جان برای تی مرز و بوم ایستاده‌اند.

شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

تجمع بزرگ مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در خونخواهی امام امت

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جلوه‌هایی از دویست و پنجاه و نهمین اجتماع عظیم مردم انقلابی و شهید پرور در ماهدشت - شکرالله رحمانی، محسن رحمانی

نگاهی به حضور پرشور مردم در میادین مقاومت

نگاهی به حضور پرشور مردم در میادین مقاومت

تحمع شبانه در ماهدشت

نگاهی به حضور پرشور مردم در میادین مقاومت

نگاهی به حضور پرشور مردم در میادین مقاومت

تجمع شبانه در ماهدشت

نگاهی به حضور پرشور مردم در میادین مقاومت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سوژه خبری ، تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب
خبرهای مرتبط
نگاهی به تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
تجمعات شبانه مردم کاشمر به ایستگاه ۲۴۱ رسید + فیلم
شهروندخبرنگار البرز؛
تجمع شبانه مردم با صلابت ماهدشت در شب‌های اقتدار و مقاومت + عکس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نگاهی به حضور پرشور مردم در میادین مقاومت + عکس و فیلم
آخرین اخبار
نگاهی به حضور پرشور مردم در میادین مقاومت + عکس و فیلم
گشت و گذار پاییزی در بوستان جنگلی گلشن + عکس
دسته عزاداری قمی‌ها در شب شهادت حضرت فاطمه (س) + عکس و فیلم
گلایه اهالی روستای مله کبود از قطعی آب شرب + فیلم
ارادت اهالی روستای تکه به حضرت فاطمه زهرا (س) با پخت حلیم نذری
گزارش تصویری از حال و هوای زائران شاه خراسان