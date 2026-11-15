باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی اقصی نقاط کشور با حضور خود در میادین اقتدار و مقاومت، از همان روز‌های نخست جنگ رمضان انسجام واتحاد خود را به نمایش گذاشتند و با حضور خود بار دیگر نشان دادند که ملت غیور و باصلابت همیشه در صحنه حضور دارند و تا پای جان برای تی مرز و بوم ایستاده‌اند.

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تجمع بزرگ مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در خونخواهی امام امت

جلوه‌هایی از دویست و پنجاه و نهمین اجتماع عظیم مردم انقلابی و شهید پرور در ماهدشت - شکرالله رحمانی، محسن رحمانی

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