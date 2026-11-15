روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای از انفجار و آتش سوزی دو فروند نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف که با سامانه‌های ناوبری و شناسایی خودکار خاموش، به طور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند پس از برخورد با مین‌های دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدید شدند.

این بیانیه می‌افزاید: پس از انفجار این دو نفتکش، دو فروند نفتکش دیگر که قصد عبور مخفیانه را داشتند به اخطار‌های مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز تمکین کرده و به سمت آب‌های خلیج فارس برگشتند.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، نفتکش
خبرهای مرتبط
انفجار و آتش سوزی دو نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز + فیلم
برخورد نفتکش با کشتی تفریحی در نیواورلئان ۳۲ مصدوم بر جا گذاشت
انفجار و آتش‌سوزی مهیب کشتی متخلف حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سردار محبی: ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی، سناریوی نخ‌نمای صهیونیست‌ها است
بقائی: تهدید ایرانیان نشانه‌ای دیگر از ناتوانی آمریکایی‌هاست
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۴ آبان
پزشکیان: دولت در آموزش، پیشگیری و تسهیل دسترسی به غذای سالم، کنار مردم است
تغییر شرایط انتخاب وزیر اطلاعات نباید به تضعیف الزامات اعتقادی منجر شود
سپاه: رادار سایت پدافندی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین با پهپاد مورد هدف قرار گرفت
تنگه هرمزی که باز است، اما نه برای همه
انفجار و آتش سوزی دو فروند نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز
آخرین اخبار
انفجار و آتش سوزی دو فروند نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز
تنگه هرمزی که باز است، اما نه برای همه
سپاه: رادار سایت پدافندی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین با پهپاد مورد هدف قرار گرفت
تغییر شرایط انتخاب وزیر اطلاعات نباید به تضعیف الزامات اعتقادی منجر شود
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۴ آبان
بقائی: تهدید ایرانیان نشانه‌ای دیگر از ناتوانی آمریکایی‌هاست
پزشکیان: دولت در آموزش، پیشگیری و تسهیل دسترسی به غذای سالم، کنار مردم است
سردار محبی: ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی، سناریوی نخ‌نمای صهیونیست‌ها است
عارف: خون امام شهید انقلاب، انگیزه ما را برای ادامه راه ایشان دوچندان کرد
جنگ دوباره با ایران، هزینه‌های آمریکا را افزایش می‌دهد
انهدام یک فروند پهپاد MQ۱ در آسمان جزیره قشم
پزشکیان: حمایت دولت از شرکت‌های زیان‌ده توجیه ندارد
آتش گرفتن یک نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز
نخستین جلسه ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید برگزار شد
پزشکیان: دولت با جدیت در مسیر مقابله با فساد و فعالیت‌های اقتصادی ناسالم حرکت می‌کند
عارف خطاب به مسئولان: درباره تصمیمات نهایی‌نشده بنزینی اظهارنظر نکنید
واکنش نمایندگی ایران در وین به گزارش اخیر آژانس؛ واقعیت تجاوز با قطعنامه پاک نمی‌شود
قانون جوانی جمعیت مانع تشدید سقوط تولد‌ها شد/ قرار بود آمار سزارین در کشور کاهش یابد، اما افزایش داشته است
همبستگی مردم ایران با ملت فلسطین و غزه در اجتماع‌های شبانه