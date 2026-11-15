باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف که با سامانه‌های ناوبری و شناسایی خودکار خاموش، به طور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند پس از برخورد با مین‌های دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدید شدند.

این بیانیه می‌افزاید: پس از انفجار این دو نفتکش، دو فروند نفتکش دیگر که قصد عبور مخفیانه را داشتند به اخطار‌های مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز تمکین کرده و به سمت آب‌های خلیج فارس برگشتند.

منبع: سپاه نیوز