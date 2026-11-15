رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از احداث ۳۴ کتابخانه در کشور طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با اعتباری بیش از ۲۸۶ میلیارد تومان با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان -  سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: کتابخانه‌ها از مهم‌ترین زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی هر جامعه به شمار می‌روند و دسترسی به آنها به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح آگاهی عمومی، تقویت مهارت‌های یادگیری و گسترش عدالت فرهنگی باشد. در همین راستا طرح نشان‌دار کردن مالیات با فراهم کردن امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات، ظرفیت تازه‌ای برای مشارکت مؤدیان در توسعه فضا‌های فرهنگی کشور ایجاد کرده است.

وی افزود: با اجرای این طرح در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و با مشارکت ۷ هزار و ۷۲۴ مؤدی مالیاتی ۳۴ کتابخانه در نقاط مختلف کشور با اعتباری بیش از ۲۸۶ میلیارد تومان احداث شده است. این آمار نشان می‌دهد مشارکت مالیاتی می‌تواند فراتر از تأمین هزینه‌های جاری و پروژه‌های زیرساختی در گسترش امکانات فرهنگی و فراهم کردن بستر مطالعه برای اقشار مختلف جامعه نیز نقش‌آفرین باشد.

سبحانیان در ادامه به تداوم مسیر کتابخانه‌سازی با مشارکت مؤدیان اشاره کرد و گفت: این مسیر در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه دارد و احداث ۲۱ کتابخانه با اعتباری بیش از ۲۶۱ میلیارد تومان برای امسال پیش‌بینی شده است؛ پروژه‌هایی که قرار است با مشارکت مؤدیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات به سرانجام برسند و ظرفیت تازه‌ای برای توسعه فضا‌های مطالعه و دسترسی عمومی به کتاب فراهم کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: توسعه کتابخانه‌ها فقط به ساخت یک ساختمان محدود نیست بلکه ایجاد فضایی برای یادگیری، تبادل اندیشه، پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان و تقویت سرمایه فرهنگی جامعه را نیز در بر می‌گیرد. به‌ویژه در شهر‌ها و مناطق کمتر برخوردار احداث یک کتابخانه می‌تواند فرصت‌های آموزشی و مطالعاتی تازه‌ای برای دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها ایجاد کند.

وی افزود: طرح نشان‌دار کردن مالیات با پیوند دادن انتخاب مؤدیان به نیاز‌های واقعی جامعه زمینه‌ای فراهم کرده است تا بخشی از منابع مالیاتی در مسیر توسعه فرهنگی کشور هزینه شود. در این الگو مؤدیان می‌توانند با انتخاب پروژه‌های مورد نظر خود در ساخت فضا‌هایی سهیم شوند که آثار آن در زندگی نسل امروز و آینده باقی خواهد ماند.

گفتنی است در روز کتاب و کتاب‌خوانی آمار احداث و پیش‌بینی ساخت کتابخانه‌ها با مشارکت مؤدیان یادآور این نکته است که مالیات تنها منبعی برای تأمین هزینه‌های عمومی نیست بلکه می‌تواند سرمایه‌ای برای گسترش دانایی، تقویت فرهنگ مطالعه و ساختن جامعه‌ای آگاه‌تر باشد. کتابخانه‌هایی که امروز با مشارکت مردم ساخته می‌شوند، فردا می‌توانند زمینه‌ساز پرورش نسل‌هایی کتاب‌خوان‌تر و توانمندتر باشند.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
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