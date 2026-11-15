باشکاه خبرنگاران جوان - علی صادقی با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: محور کندوان در مسیر رفت و برگشت از صبح روز یکشنبه به دلیل اجرای عملیات کارگاهی مسدود شده و این انسداد تا پایان روز سه‌شنبه ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به محدودیت ایجادشده در محور کندوان، رانندگان برای انجام سفرهای خود از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و پیش از حرکت، وضعیت راه‌های ارتباطی را مدنظر قرار دهند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه در حال حاضر تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان بدون مشکل جریان دارد، تصریح کرد: محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر از ترافیک عادی و روان برخوردار هستند.

صادقی از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به اطلاعیه‌های ترافیکی، سفر ایمنی را تجربه کنند.