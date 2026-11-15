باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - یکی از مشکلات اساسی عشایر استان فارس که این روزها گریبان‌گیر آن‌ها شده، موضوع تامین آرد مورد نیاز است؛ بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، جمعیت عشایر استان فارس افزون بر ۲۶ هزار خانوار با جمعیتی حدود ۱۲۰ هزار نفر است؛ در شرایط فعلی تنها به ۱۰۲ هزار نفر از این جمعیت آرد تعلق می‌گیرد و حداقل ۱۸ هزار نفر دیگر از دریافت این کالای اساسی بی‌بهره هستند؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر با پدیده مهاجرت معکوس عشایر مواجه بوده‌ایم و برای این گروه‌های جمعیتی جدید نیز هیچ سهمیه‌ای در نظر گرفته نشده است.

این جامعه علاوه بر نقش مهم در تولید گوشت و سایر محصولات دامی، در حفاظت از مراتع و استمرار فعالیت‌های اقتصادی در مناطق دورافتاده نیز سهم قابل‌توجهی دارد.

با این حال، اجرای سامانه سیما برای توزیع آرد یارانه‌ای، به گفته مسئولان تعاونی‌های عشایری، مشکلات تازه‌ای برای بخش بزرگی از این خانوار‌ها ایجاد کرده است؛ مشکلاتی که اکنون علاوه بر تأمین آرد، روند دسترسی عشایر به سوخت و نهاده‌های دامی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان فارس در نشست خبری با خبرنگاران گفت: اتحادیه تعاونی‌های عشایری فارس از طریق۲۳ شرکت تعاونی و نزدیک به ۱۰۰ فروشگاه، مسئولیت ارائه خدمات به عشایر استان را بر عهده دارد.

فردوس قلی‌پور افزود: بر اساس سوابق تجمیعی شرکت‌های تعاونی، از زمان تأسیس تاکنون حدود۴۰ هزار خانوار عشایری در این مجموعه‌ها سابقه عضویت و سهام‌داری دارند، اما در جریان بررسی‌های میدانی و پالایش اطلاعات ثبت‌شده در سامانه کوچ،۲۶ هزار و ۷۸۱ خانوار به‌عنوان جمعیت مشمول دریافت خدمات و آرد یارانه‌ای شناسایی شدند.

به گفته او، این اطلاعات با همکاری معتمدان محلی، شرکت‌های تعاونی، سرگروه‌های عشایری و دستگاه‌های نظارتی بررسی شده و هدف از آن، تفکیک جمعیت کوچ‌رو، نیمه‌کوچ‌رو و سایر گروه‌ها و شناسایی خانوار‌های واقعی عشایری بوده است.

قلی‌پور ادامه داد: بر مبنای این آمار، سهمیه آرد استان حدود یک‌هزار و۲۹۴ تن، معادل۳۲ هزار و۳۵۰ کیسه، تعیین شد؛ با این حال، حتی این میزان نیز از نظر اتحادیه پاسخگوی نیاز واقعی همه خانوار‌های مشمول نیست.

تفاوت زندگی عشایری با شهرنشینی و روستانشینی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری فارس با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط میدانی زندگی عشایر اظهار کرد: ساختار زندگی عشایری با زندگی شهرنشینان و روستانشینان تفاوت‌های اساسی دارد و نمی‌توان ضوابط توزیع آرد را بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها طراحی کرد.

او افزود: بخشی از خانوار‌های عشایری فارس در فصل ییلاق به استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری کوچ می‌کنند. برخی خانوار‌ها نیز در مناطق ییلاقی به کشاورزی و باغداری مشغول می‌شوند، اما در فصل قشلاق در روستا‌های مشخصی سکونت دارند.

قلی‌پور بیان کرد: سهمیه آرد نانوایی‌های شهری و روستایی بر اساس جمعیت ساکن هر منطقه تعیین می‌شود و طبیعتاً نمی‌تواند پاسخگوی نیاز خانوار‌هایی باشد که در مراتع، ارتفاعات و مناطق دور از مراکز جمعیتی زندگی می‌کنند.

او گفت: در شیوه پیشین، برای خانوار‌های نیمه‌ساکن که در فصل ییلاق از مناطق قشلاقی خارج می‌شدند، ماهانه یک کیسه آرد اختصاص می‌یافت و پس از بازگشت این خانوارها، سهمیه مربوط به خانوار‌های کوچ‌رو اختصاص پیدا می‌کرد. این سازوکار با مشارکت تشکل‌های عشایری و بر اساس شناخت واقعی از وضعیت جابه‌جایی خانوار‌ها اجرا می‌شد و مشکلات کمتری داشت.

دریافت نان از شهر؛ مبنای قطع سهمیه عشایری

قلی‌پور درباره مشکلات سامانه سیما توضیح داد: پس از اعلام اداره غله مبنی بر ضرورت ثبت اطلاعات عشایر واقعی در این سامانه، اتحادیه از ظرفیت شرکت‌های تعاونی، فروشگاه‌های عشایری، شوراها، معتمدان و سرگروه‌های محلی برای اطلاع‌رسانی و ثبت اطلاعات خانوار‌ها استفاده کرد.

او افزود: این فرایند در شرایطی انجام شد که بسیاری از خانوار‌ها درگیر کوچ یا بازگشت از مناطق ییلاقی به قشلاق بودند و مشکلاتی مانند دسترسی دشوار به سامانه، دریافت نام کاربری و رمز عبور و ضعف دسترسی اینترنتی وجود داشت. با وجود این، بخش قابل‌توجهی از خانوار‌ها تا پایان مهرماه اطلاعات خود را ثبت کردند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری فارس گفت: مشکلات اصلی پس از پایان ثبت‌نام آشکار شد؛ زیرا تعداد زیادی از خانوار‌هایی که مراحل ثبت اطلاعات را انجام داده بودند، در نهایت واجد شرایط دریافت آرد شناخته نشدند.

به گفته قلی‌پور، یکی از دلایل اصلی این وضعیت، نحوه محاسبه دریافت نان از نانوایی‌های شهری در سامانه است. بسیاری از عشایر برای انجام امور اداری، پیگیری مسائل تحصیلی فرزندان یا تأمین مایحتاج ضروری، ناچارند به مراکز دهستان، بخش و شهرستان مراجعه کنند و ممکن است در جریان این مراجعات از نانوایی شهری نان تهیه کنند.

او افزود: سامانه سیما در برخی موارد، همین دریافت نان را مبنای قطع سهمیه آرد خام‌پزی عشایری قرار می‌دهد؛ در حالی که این موضوع به هیچ عنوان به معنای دسترسی مستمر خانوار به نانوایی یا بی‌نیازی آن از سهمیه آرد نیست.

قلی‌پور برای تشریح این مشکل گفت: ممکن است خانواری در منطقه‌ای عشایری و در فاصله۳۵ کیلومتری نزدیک‌ترین شرکت تعاونی زندگی کند و در محل استقرار خود به فروشگاه یا نانوایی دسترسی نداشته باشد. این خانوار معمولاً ماهی یک‌بار برای خرید مایحتاج به شهر مراجعه می‌کند و ممکن است در همان مراجعه مقداری نان نیز تهیه کند، اما هنگام مراجعه برای دریافت آرد عشایری با پیام «عدم تعلق سهمیه» مواجه می‌شود.

تعاونی‌ها اختیار اصلاح سهمیه را ندارند

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری فارس اظهار کرد: این وضعیت موجب شکل‌گیری نارضایتی و اختلاف میان خانوار‌های عشایری و شرکت‌های تعاونی شده است. برخی عشایر تصور می‌کنند تعاونی‌هایی که با سرمایه خود آنان شکل گرفته‌اند، از تحویل سهمیه آرد خودداری می‌کنند؛ در حالی که شرکت‌های تعاونی هیچ اختیاری در تعیین یا تغییر سهمیه ندارند و صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه عمل می‌کنند.

او افزود: برآورد‌های اتحادیه نشان می‌دهد بیش از۸۰ درصد و در برخی موارد نزدیک به۹۰ درصد خانوار‌های عشایری مشمول، برای دریافت آرد با موانع جدی مواجه شده‌اند.

قلی‌پور گفت: این وضعیت فشار زیادی بر شرکت‌های تعاونی وارد کرده است؛ زیرا خانوار‌ها برای دریافت سهمیه به تعاونی‌ها مراجعه می‌کنند، اما تعاونی‌ها نه امکان اصلاح اطلاعات سامانه را دارند و نه می‌توانند وضعیت خانوار‌ها را تغییر دهند.

ضرورت استفاده از تجربه سازمان امور عشایر

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری فارس نبود هماهنگی کافی با مجموعه‌های تخصصی حوزه عشایر را یکی از ایراد‌های اساسی طراحی سامانه دانست و گفت: سازمان امور عشایر کشور بیش از نیم قرن در زمینه خدمت‌رسانی به این جامعه تجربه دارد و اطلاعات ارزشمندی درباره پراکندگی جمعیت، ساختار ایلات و طوایف و شیوه زندگی خانوار‌های عشایری در اختیار دارد.

او افزود: اگر پیش از طراحی و اجرای سامانه سیما از ظرفیت کارشناسی و تجربیات سازمان امور عشایر استفاده می‌شد، بسیاری از مشکلات کنونی قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود.

قلی‌پور با اشاره به نقش عشایر در تولید و حفاظت از منابع طبیعی بیان کرد: این جامعه در مناطق کوهستانی، دشت‌ها و نقاط دورافتاده زندگی می‌کند و علاوه بر فعالیت‌های تولیدی، در حفاظت از مراتع و محیط طبیعی نیز نقش مؤثری دارد. بنابراین، نیاز‌های آن را نمی‌توان با معیار‌های مربوط به شهرنشینان و روستانشینان سنجید.

او خاطرنشان کرد: مصرف آرد در خانوار‌های عشایری صرفاً به پخت نان محدود نمی‌شود و بخشی از آن برای تأمین خوراک طیور و سگ‌های نگهبان دام مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوری از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی نیز موجب شده است بسیاری از عشایر بخشی از نیاز‌های خود مانند مرغ و تخم‌مرغ را در محل زندگی تأمین کنند.

مشکلات تأمین سوخت در منطقه هنگام

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت تعاونی عشایری هنگام نیز از بروز مشکلات جدی در تأمین سوخت و آرد خانوار‌های عشایری این منطقه خبر داد.

حسین شریفی گفت: طی یکی دو ماه گذشته، با وجود ثبت درخواست‌ها و دریافت تأییدیه‌های لازم، حواله‌های سوخت صادرشده برگشت می‌خورند. علت اعلام‌شده برای این موضوع، بارگذاری نشدن اطلاعات و آمار عشایر در سامانه امور عشایری است.

او افزود: شرکت تعاونی عشایری هنگام حدود۲ هزار و۵۰۰ خانوار عضو دارد و در سال‌های گذشته پس از ثبت درخواست و دریافت تأییدیه، سوخت مورد نیاز از طریق دستگاه پوز مربوطه خریداری و سپس به مناطق عشایری منتقل می‌شد؛ اما اکنون حتی پس از طی مراحل ثبت درخواست و خرید حواله، حواله‌ها برگشت داده می‌شوند.

شریفی درباره تأمین نان نیز اظهار کرد: عشایر برای تهیه نان به شهر‌ها و فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند، اما در برخی موارد، نانوایی‌ها نیز از فروش نان به آنان خودداری می‌کنند و صرفاً به دلیل عشایر بودن مراجعه‌کنندگان، از تحویل نان امتناع می‌شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی عشایری هنگام ادامه داد: در گذشته با وارد کردن کد ملی، اطلاعات لازم برای خرید نان از نانوایی نمایش داده می‌شد، اما اکنون مراحل بیشتری از جمله ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، مشخصات مربوط به وضعیت روستایی و الزامات دیگر به فرایند اضافه شده است.

او گفت: در نتیجه این تغییرات، تنها اطلاعات تعداد محدودی از عشایر در سامانه نمایش داده می‌شود و در عمل حدود۵ تا۶ درصد خانوار‌های عشایری امکان استفاده از سامانه برای خرید آرد را دارند.

افزایش قیمت نهاده‌های دامی و فشار بر تولید

مدیر بازرگانی اتحادیه عشایری استان فارس نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، خواستار بازگشت سازوکار توزیع مدت‌دار نهاده‌های دامی از طریق اتحادیه عشایری شد.

علی دارایی‌مفرد اظهار کرد: پس از حذف ارز ترجیحی نهاده‌ها در سال۱۴۰۴، قیمت هر کیلوگرم نهاده از حدود۱۱ هزار تومان در مبادی ورودی کشور به محدوده۴۵ تا۵۰ هزار تومان افزایش یافت. این رشد قیمت، هزینه‌های سنگینی به دامداران عشایری تحمیل کرده و تأمین علوفه دام‌ها را دشوار ساخته است.

او افزود: خانوار‌های عشایری با توجه به شرایط اقتصادی و شیوه زندگی خود، توان کافی برای خرید نهاده با قیمت‌های فعلی را ندارند؛ این در حالی است که عشایر از مهم‌ترین بخش‌های مولد کشور به شمار می‌روند و در تأمین پروتئین حیوانی نقش قابل‌توجهی دارند.

دارایی‌مفرد با اشاره به هم‌زمانی افزایش هزینه نهاده‌ها با فصل زایش دام گفت: بره‌ها و دام‌های تازه متولدشده باید حدود چهار تا پنج ماه نگهداری و تغذیه شوند تا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امکان عرضه آنها به بازار فراهم شود. در این بازه، تأمین مستمر علوفه برای حفظ روند تولید ضروری است.

او پیشنهاد کرد دولت با استفاده از تجربه سال‌های گذشته و از طریق شرکت پشتیبانی امور دام، زمینه تأمین نهاده‌های دامی برای اتحادیه عشایری کشور را فراهم کند تا این نهاده‌ها به شکل مدت‌دار میان خانوار‌های عشایری توزیع شود.

اجرای سراسری سامانه بدون دوره آزمایشی

مدیر بازرگانی اتحادیه عشایری فارس همچنین از اجرای سراسری سامانه توزیع آرد بدون طی دوره آزمایشی انتقاد کرد و گفت: در ابتدای مهرماه امسال، در دو نشست با معاون اقتصادی وزارت کشور، مسئولان شرکت بازرگانی دولتی و مدیرکل غله استان فارس، مشکلات سامانه جدید مطرح شد.

به گفته او، یکی از مهم‌ترین انتقاد‌ها این بود که ساختار سامانه با در نظر گرفتن شرایط شهرنشینان و روستانشینان طراحی شده و ویژگی‌های خاص جامعه عشایری در آن مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

دارایی‌مفرد افزود: پیشنهاد شد پیش از اجرای سراسری، دست‌کم یک دوره سه‌ماهه برای شناسایی و رفع ایراد‌های سامانه اختصاص یابد و طرح ابتدا به شکل آزمایشی در یک شهرستان یا استان اجرا شود، اما این پیشنهاد پذیرفته نشد و سامانه بدون رفع مشکلات اولیه در سطح کشور به اجرا درآمد.

او کندی سامانه، قطعی و وصل شدن مکرر، اضافه شدن الزامات جدید و دشواری احراز سکونت در روستا‌های عشایری را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد و گفت: بسیاری از عشایر واقعی، به‌ویژه سالمندان، نه امکانات لازم و نه مهارت کافی برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی را دارند.

درخواست برای اصلاح فوری سامانه

مسئولان تعاونی‌های عشایری فارس خواستار بازنگری فوری در فرایند اجرای سامانه سیما و معیار‌های شناسایی خانوار‌های مشمول شدند.

قلی‌پور تأکید کرد: وزارت کشور و اداره غله باید با همکاری سازمان امور عشایر ایران، سازوکاری برای اصلاح اطلاعات خانوار‌هایی ایجاد کنند که صرفاً به دلیل دریافت موردی نان از نانوایی‌های شهری، از سهمیه آرد عشایری محروم شده‌اند.

او افزود: ضروری است امکان بررسی میدانی و اصلاح اطلاعات خانوار‌ها فراهم شود و مسئولان اداره غله نیز با حضور در مناطق عشایری، شرایط واقعی زندگی و محدودیت‌های دسترسی این جامعه را از نزدیک بررسی کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری فارس با اشاره به سابقه حدود۵۰ ساله این مجموعه در ارائه خدمات به عشایر گفت: اتحادیه و شرکت‌های تعاونی با وجود تجربه طولانی در خدمت‌رسانی به این جامعه، در وضعیت فعلی به دلیل محدودیت اختیارات، پاسخ روشنی برای بسیاری از مطالبات و اعتراض‌های عشایر ندارند.

او اظهار امیدواری کرد با ورود جدی مسئولان و انعکاس مشکلات از سوی رسانه‌ها، پیش از گسترش پیامد‌های اقتصادی و معیشتی این وضعیت، تصمیمی کارشناسی برای اصلاح سامانه و استمرار دسترسی خانوار‌های واقعی عشایری به آرد، سوخت و نهاده‌های دامی اتخاذ شود.

استان فارس با دارا بودن تنوع اقلیمی گرمسیری و سردسیری، زمینه‌ساز شکل‌گیری بزرگ‌ترین جامعه عشایری کشور در این استان شده است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع ۸.۵ میلیون هکتار عرصه‌های قابل تعلیف استان، حدود ۵.۷ میلیون هکتار معادل ۶۷ درصد آن، قلمرو زیستی عشایر محسوب می‌شود.

عشایر استان با جمعیت قشلاقی ۱۴۷ هزار و ۸۲۱ نفر در قالب ۲۷ هزار و ۲۷۹ خانوار (و جمعیت ییلاقی ۱۳۲ هزار و ۲۷۲ نفر معادل ۲۴ هزار و ۷۲۰ خانوار)، در قالب سه ایل قشقایی (حدود ۵۰ درصد)، ایل خمسه (حدود ۲۶ درصد)، ایل لر (شامل طوایف ممسنی و بویراحمد با حدود ۱۳ درصد) و هشت طایفه مستقل شامل جشنی، چهارراهی، کوه آتش (جبل‌نارویه)، کهمره سرخی، کهمره نودان، کهمره جروق، طوایف متفرقه محلی داراب و طوایف متفرقه محلی فیروزآباد سازمان‌یافته‌اند؛ این جامعه در ۱۹ زیست‌بوم واقع در محدوده این استان به فعالیت دامداری اشتغال دارند.

جامعه عشایر استان، جامعه‌ای جوان است به‌گونه‌ای که درصد جمعیت جوان با دامنه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، حدود ۴۵ درصد از کل جمعیت عشایر استان را تشکیل می‌دهد؛ عشایر فارس ۱۲.۵ درصد از جمعیت عشایر کشور را به خود اختصاص داده است.