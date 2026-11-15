باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد یک فروند پهپاد شناسایی مسلح سعودی از نوع «CH-۴» بامداد روز یکشنبه هنگام انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان الجوف سرنگون شده است.

وی همچنین گفت نیرو‌های مسلح یمن با استفاده از چندین فروند موشک زمین‌به‌هوای ساخت داخل با تشکیلات هوایی سعودی مقابله کرده و آنها را وادار به ترک منطقه کرده‌اند.

در همین ارتباط، یک منبع نظامی روز جمعه ۱۳ نوامبر به خبرگزاری یمن (سبأ) اعلام کرد نیرو‌های مسلح یمن تجمعی از افسران سعودی را در اردوگاه جبل حدید در استان عدن در جنوب این کشور هدف قرار داده‌اند.

منبع: المیادین