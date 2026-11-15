باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام اورژانس استان ایلام شمار جان‌باختگان حادثه خونین واژگونی اتوبوس در جاده دشت عباس - مورموری به ۱۲ نفر رسیده است.

گفتنی‌ است این مصدوم شب گذشته، از دهلران به مرکز استان اعزام شده بود اما علی‌رغم تلاش کادر درمان، بعلت شدت جراحات جان خود را از دست داد.

معاون اول رئیس‌جمهور در پی تماس تلفنی با استاندار ایلام دستور بسیج تمامی امکانات درمانی و امدادی استان و استفاده از ظرفیت‌های استان‌های همجوار در صورت نیاز را صادر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد در صورت نیاز، امکانات و ظرفیت‌های استان‌های همجوار نیز برای تسریع در روند امدادرسانی و درمان مصدومان به کار گرفته شود.

اسامی جان‌باختگان:

۱. امین محمدولی

۲. محمدرضا محمدی

۳.سعید غلامی

۴. لطف‌الله مرادی

۵. روح‌الله علیجانی

۶. فریبرز هادی‌زاده

۷. سجاد نصراللهی

۸. بهرام طهماسبی

۹. محمد رحیمی

۱۰. موسی رحیمی

۱۱. احمد تقی‌زاده

۱۲. ایوب حسنوند