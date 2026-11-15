باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی با بزرگداشت نام و خاطره شهدا گفت: یکی از موضوعاتی که واقعاً نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، تحولاتی است که در فلسطین اشغالی، به‌ویژه در نوار غزه، در حال وقوع است. در واقع، رژیم صهیونیستی در ادامه کارزار نسل‌کشی فلسطینیان، از محاصره و محروم‌سازی مردم غزه از ابتدایی‌ترین امکانات انسانی نیز به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد جنایات خود استفاده می‌کند. طی دو تا سه هفته اخیر، شمار زیادی از فلسطینیان، به‌ویژه زنان و کودکان، در پی بارش‌های سیل‌آسا، جاری شدن سیلاب و سرمای شدید به شهادت رسیده‌اند. مردم غزه همچنان در کنار تحمل پیامدهای محاصره، با انواع جنایات رژیم صهیونیستی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: وضعیت در کرانه باختری نیز چندان بهتر نیست. حملات به فلسطینیان و منازل آنان، بازداشت‌های گسترده، شکنجه در زندان‌ها و همچنین تعرضات و حملات شهرک‌نشینان علیه مردم فلسطین همچنان ادامه دارد. بیان مظلومیت فلسطین، در حقیقت فریاد زدن برای انسانیت است. کشورهای اسلامی از یک سو و جامعه بین‌المللی از سوی دیگر، وظیفه و رسالت دارند که برای توقف این جنایات و حمایت از مردم فلسطین اقدامات عملی انجام دهند. مسئله فلسطین صرفاً موضوعی عربی، منطقه‌ای یا اسلامی نیست، بلکه مسئله‌ای انسانی و متعلق به وجدان بشریت معاصر است.

مشکل ساختاری در آژانس

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در رابطه با نحوه انتشار گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این نهاد با یک مشکل ساختاری مواجه است. این نخستین بار نیست که گزارش‌های آژانس پیش از انتشار رسمی، از طریق برخی رسانه‌های غربی منتشر می‌شود. این یک نقص جدی است که آژانس باید برای رفع آن اقدام کند؛ البته اگر اراده‌ای برای برخورد با این مسئله وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد این روند تعمدی است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت تأثیر رویکردهای جانبدارانه برخی مدیران و همچنین نفوذ آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی قرار دارد.

وی افزود: آژانس همچنان بر روش پیشین خود، یعنی گزارش‌دهی یک‌سویه درباره برنامه هسته‌ای ایران، اصرار می‌ورزد. این رویکرد به اعتبار آژانس به‌عنوان نهاد بین‌المللی صلاحیت‌دار در حوزه مسائل هسته‌ای لطمه وارد کرده و مسئولیت‌هایی را متوجه این نهاد خواهد کرد.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده، از جمله بهانه‌سازی برای تشدید فضای منفی علیه برنامه هسته‌ای ایران، در نهایت به طرح موضوع در شورای امنیت منجر شده است. در این میان، دو عضو شورای امنیت با این روند موافق نیستند و سازوکار اسنپ‌بک را غیرقانونی می‌دانند. این اختلاف‌نظرها موجب شده است که در شورای امنیت سازمان ملل متحد شاهد نوعی انشقاق و چنددستگی در این موضوع باشیم.

بقایی گفت: یکی از نکات قابل توجه در گزارش آژانس این است که این نهاد، هرچند در موارد محدودی، به این واقعیت اذعان کرده که حملات صورت‌گرفته به تأسیسات هسته‌ای ایران، شرایطی بی‌سابقه ایجاد کرده و موجب اختلال در فعالیت‌های آژانس در ایران شده است. انتظار می‌رفت آژانس بدون لکنت و با صراحت بیشتری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن این واقعیت را بیان کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: دلیل و عامل اصلی وضعیت فعلی، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در دو نوبت و در جریان مذاکرات بوده است؛ حملاتی که در جریان آن‌ها تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان هدف قرار گرفتند. متأسفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام و شخص مدیرکل این نهاد تاکنون این واقعیت آشکار را نادیده گرفته‌اند. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار تحول مثبتی در روابط و همکاری‌های ایران و آژانس داشت؛ چراکه این حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بوده که شرایط کنونی را رقم زده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در خصوص موضوع منع اشاعه نیز نهادهای ذی‌ربط باید در چارچوب مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های خود تصمیم‌گیری کنند. جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) است، به تعهدات مندرج در این معاهده پایبند خواهد بود.

زخم‌های کهنه

بقایی گفت: مدیرکل شورای همکاری خلیج فارس باید مراقب باشد که با طرح برخی اظهارات، زخم‌های کهنه را عمیق‌تر نکند. باید توجه داشت که خاطره حمایت‌های همه‌جانبه برخی کشورهای منطقه از رژیم صدام، هنوز از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نشده است. این پرونده همچنان مفتوح است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بدون تردید، برخی کشورهای منطقه طی سال‌های جنگ تحمیلی، صدها میلیارد دلار به رژیم صدام کمک کردند. این حمایت‌ها شامل کمک‌های مالی، تسلیحاتی، سیاسی و نظامی، از جمله اعزام نیرو و سرباز بود که تمامی آن‌ها مستند شده و به‌عنوان بخشی از مطالبات تاریخی ملت ایران مطرح است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: در شرایطی که برخی از این کشورها به‌صورت فعالانه در تجاوز نظامی علیه یک کشور همسایه مشارکت داشته‌اند و فضا، خاک و آب خود را در اختیار متجاوزان برای حمله به ایران قرار داده‌اند، چگونه می‌توانند از موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی ایران سخن بگویند؟ مقامات آمریکایی در بالاترین سطوح، اعم از مقامات نظامی و غیرنظامی، از جمله رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و فرمانده سنتکام، صراحتاً اعلام کرده‌اند که کشورهای منطقه به‌صورت فعالانه به آمریکا کمک کرده‌اند و حتی از این همکاری‌ها قدردانی کرده‌اند. آیا این کشورها می‌توانند چنین شواهد روشنی را انکار کنند؟

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: شواهد موجود به‌روشنی نشان می‌دهد که منشأ مستقیم و غیرمستقیم آسیب‌ها و خسارات واردشده به ایران، اقدامات و نقش‌آفرینی برخی کشورهای منطقه بوده است. بر اساس حقوق بین‌الملل، هر کشوری که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نقش داشته باشد، مسئولیت حقوقی خواهد داشت. مطابق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بندهای مندرج در ضمیمه آن، چنین کشورهایی در صورت احراز شرایط، در جایگاه همراه و همدست متجاوز قرار می‌گیرند و در قبال پیامدهای تجاوز مسئول خواهند بود.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به مستندات موجود درباره مشارکت برخی کشورهای منطقه در حمله نظامی علیه کشورمان، موضوع مطالبه غرامت را از طریق مجاری دیپلماتیک به‌صورت مستقیم به این کشورها اعلام کرده است و با جدیت آن را پیگیری خواهد کرد. مسئولیت کشورهای منطقه در قبال پیامدهای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، موضوعی روشن و مبتنی بر شواهد و مستندات است.

بقایی گفت: حتی پیش از آنکه مقامات آمریکایی به این موضوع اعتراف کنند، برای جمهوری اسلامی ایران روشن بود که موشک‌ها و پهپادهایی که از پایگاه‌های مستقر در این کشورها به پرواز درآمده‌اند و همچنین حمایت‌های لجستیکی ارائه‌شده به نیروهای متجاوز، همگی نشانه‌هایی آشکار از مشارکت آن‌ها در جنگ علیه ایران هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه اقدامی علیه حاکمیت سرزمینی کشورهای دیگر انجام نداده است. اقدامات کشورمان صرفاً در چارچوب دفاع از خود و بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد صورت گرفته و ماهیتی کاملاً دفاعی داشته است. در این چارچوب، مبدأ و منشأ حملات علیه ایران و همچنین دارایی‌ها و امکاناتی که آمریکا برای انجام حملات خود از آن‌ها استفاده کرده است، هدف اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند.

آمریکا دیپلماسی را از معنا تهی کرد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: آمریکا مفهوم دیپلماسی و مذاکره را از معنا و کارکرد اصلی خود تهی کرده است. دیپلماسی و مذاکرات همواره به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از تنش، حل‌وفصل اختلافات و برقراری صلح مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما در تعامل با آمریکا، طی کمتر از ۹ ماه، در دو نوبت از روند دیپلماتیک برای کمین‌کردن و انجام حملات غافلگیرانه استفاده شد. از این منظر، جامعه جهانی به این تحولات توجه دارد و قطعاً هر کشوری، از جمله ایران که تجربه‌ای بسیار سنگین از تعامل با آمریکا دارد، باید این تجربیات را با دقت مدنظر قرار دهد.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: روسیه و چین دو کشور راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران هستند که مواضع کشورمان را به‌خوبی می‌شناسند. این دو کشور همچنین با رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا مخالف هستند و به‌خوبی می‌دانند آنچه امروز در منطقه ما جریان دارد، نتیجه اقدامات غیرقانونی و ماجراجویانه آمریکاست. طبیعتاً در تعامل با آمریکا، این کشورها نیز خواستار پاسخ‌گویی واشنگتن در قبال اقدامات خود خواهند بود.

وی افزود: رایزنی‌های جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین به‌صورت مستمر ادامه دارد. این مشورت‌ها هم از طریق تماس‌های تلفنی و هم از طریق سفارتخانه‌های ایران در پکن و مسکو و همچنین از طریق سفیران این دو کشور در تهران، به‌طور مرتب در خصوص موضوعات مختلف دنبال می‌شود.

اتهامات بی‌اساس اروپا به ایران

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: به یک رویه تبدیل شده است که کشورهای اروپایی بدون ارائه مستندات و دلایل معتبر، صرفاً به اتهام‌زنی علیه ایران می‌پردازند. اتهامات مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران مطلقاً بی‌پایه و اساس و به همان اندازه مضحک است که یکی از سناتورهای آمریکایی طی یکی دو روز گذشته ادعا کرد ایرانیان کودکان خود را می‌کشند و در مایکروویو قرار می‌دهند. هنگامی که خبرنگاری از او درباره شواهد این ادعا سؤال می‌کند، پاسخ می‌دهد که باید درباره آن تحقیق شود. همچنین وقتی درباره حادثه میناب از او سؤال می‌شود، آن را دروغ می‌خواند. این الگوی اتهام‌زنی بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل و مدرکی، متأسفانه در میان برخی مقامات آمریکایی و اروپایی رواج پیدا کرده است.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: ادعای فرانسه درباره دستکاری در سامانه‌های یخچال‌های این کشور از سوی ایران نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. وظیفه دولت فرانسه این است که اگر اشکالی در سامانه‌های سایبری خود شناسایی کرده، برای رفع و ترمیم آن اقدام کند. حدود پنج تا شش ماه پیش از وقوع این اتفاق نیز یکی از شرکت‌های مستقر در رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که این سامانه‌ها با مشکلاتی مواجه هستند. بنابراین، بهتر است مقام‌های فرانسوی به‌جای اتهام‌زنی به دیگران، درباره منشأ واقعی این مشکلات تحقیق کنند.

بقایی گفت: به نظر می‌رسد برخی کشورها به عملیات‌های دروغین و پرچم دروغین عادت کرده‌اند؛ عملیاتی که متأسفانه در سطح برخی کشورهای اروپایی نیز به‌راحتی خریدار پیدا می‌کند. چنین اتهاماتی از یک سو با هدف فرافکنی و فرار از فشار افکار عمومی مطرح می‌شود و از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی به دنبال آن است که برای پیشبرد مطامع خود در منطقه، از کشورهای اروپایی یارگیری کند. از این رو، ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران هیچ‌گونه وجاهت و اعتبار حقوقی ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از دولت فرانسه مطالبه دارد که روند اتهام‌زنی علیه کشورمان را متوقف کند؛ چراکه چنین اقدامی می‌تواند مصداق یک عمل متخلفانه بین‌المللی باشد و مسئولیت بین‌المللی دولت فرانسه را به دنبال داشته باشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در هر تماس و دیداری میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و عراق، درباره موضوعات مختلفی که در زمره منافع مشترک و متقابل دو کشور قرار دارند، گفت‌وگو و تبادل نظر می‌شود. امنیت مرزها، روابط اقتصادی و تجاری دو کشور و همچنین ضرورت تداوم روابط دوستانه میان دو ملت بزرگ ایران و عراق، از جمله محورهای مهم این رایزنی‌هاست. این روابط در شرایطی دنبال می‌شود که فشارهایی از سوی آمریکا و برخی دیگر از کشورها برای تأثیرگذاری بر مناسبات دو طرف وجود دارد.

وی افزود: رهبران دو کشور به‌خوبی از تاریخچه روابط ایران و عراق آگاه هستند و بر این واقعیت واقف‌اند که ایران و عراق همسایگان دائمی یکدیگر خواهند بود. از این رو، دوستی و حسن همجواری میان دو کشور باید به‌ویژه در چنین شرایطی بیش از گذشته به اثبات برسد.

ایران برای تامین امنیت به خودش متکی است

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت و صیانت از منافع و حاکمیت ملی خود به هیچ کشوری متکی نیست و صرفاً بر توانمندی‌های خود تکیه دارد. استفاده ایران از ابزار دیپلماسی و ورود به فرایندهای مذاکراتی به این معنا نیست که از ورود به چنین روندهایی واهمه دارد یا به طرف مقابل امید بسته است. ما بر اساس تشخیص خود و با هدف تأمین حداکثری منافع ملی، از مناسب‌ترین ابزارها و روش‌ها استفاده می‌کنیم.

بقایی گفت: تجربه نشان داده است که آمریکا قابل اعتماد نیست. جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده که هیچ ضربه‌ای را بدون پاسخ نخواهد گذاشت و هیچ تعرض نظامی آمریکا علیه ایران بدون پاسخ باقی نمی‌ماند. ما این موضع را در عمل اثبات کرده‌ایم و در آینده نیز متناسب با شرایط و بر اساس تشخیص و تصمیم نیروهای مسلح مقتدر کشورمان، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

فراموش نکنیم که درگیر جنگ هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: گاهی تصور می‌کنم برخی از ما فراموش می‌کنیم که درگیر یک جنگ تمام‌عیار با بازیگرانی بسیار شرور هستیم که تمامی توانمندی‌های خود را برای ضربه زدن به کیان ایران بسیج کرده‌اند. در چنین شرایطی، اختلاف‌نظرها، تقسیم کارها و مباحثی که ممکن است در سطح داخلی مطرح شود، به هیچ عنوان نمی‌تواند بهانه یا مستمسکی برای سستی و کوتاهی هیچ‌یک از اجزای حاکمیت در پاسخ‌گویی به دشمن باشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: مگر طرف مقابل در تعرض به ایران، قواعد و چارچوب‌های متعارف را رعایت می‌کند؟ دیپلمات‌های آنان به‌اصطلاح خنجر از پشت می‌زنند و نظامیانشان نیز هر زمان که بخواهند، در پوشش دیپلماسی ظاهر می‌شوند. کافی است به ادبیات برخی مقام‌های آمریکایی توجه کنیم؛ آن‌ها از توهین، فحاشی و به‌کارگیری تعابیر نامناسب با هدف آسیب زدن به ایران دریغ نمی‌کنند. در چنین شرایطی که کشور در وضعیت جنگی و دفاع از کیان و موجودیت خود قرار دارد، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند ضمن مراقبت از منافع ملی، از ادبیات متناسب و مقتضی برای پاسخ‌گویی به دشمن استفاده کنند.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: مردم منطقه و لبنان باید از آمریکا بپرسند که مسائل منطقه ما چه ارتباطی به این کشور دارد که از فاصله ۱۰ تا ۱۲ هزار کیلومتری وارد منطقه می‌شود، درباره جزئیات تحولات آن اظهارنظر می‌کند و در امور داخلی کشورهای منطقه مداخله سیاسی و نظامی انجام می‌دهد؟ آمریکا در حالی درباره تحولات منطقه اظهارنظر و مداخله می‌کند که همواره مدعی است مسائل منطقه باید به کشورهای منطقه مربوط باشد.

بقایی گفت: در گفتمان و رویکرد آمریکا، حتی تحولات داخلی کشورها نیز ارتباطی با مردم همان کشورها ندارد. کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ نمونه روشنی از این رویکرد است؛ پیامی که آمریکا در آن مقطع به مردم ایران منتقل کرد، این بود که تعیین وضعیت کشورشان به خود آن‌ها ارتباطی ندارد و این واشنگتن است که باید درباره سرنوشت ایران تصمیم بگیرد. همین رویکرد را آمریکا در قبال کوبا، ونزوئلا و دیگر کشورها نیز دنبال کرده است. پاسخ ملت‌های منطقه به چنین مداخلاتی روشن است: سرنوشت کشورهای منطقه و آینده مردم آن‌ها هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد و این ملت‌ها خودشان باید درباره سرنوشت و آینده کشورهایشان تصمیم بگیرند.

مسئله اصلی مذاکره مستقیم و غیرمستقیم با آمریکا نیست

بقایی گفت: بحث ما با آمریکا، مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم نیست؛ این‌ها مباحثی حاشیه‌ای هستند و نباید اصل موضوع را فراموش کرد. ما با آمریکا مذاکره کردیم و به نتیجه رسیدیم. طرف آمریکایی در بالاترین سطح این توافق را امضا کرد، اما این توافق حتی دو هفته هم دوام نیاورد. بنابراین، مسئله اصلی به مستقیم یا غیرمستقیم بودن مذاکرات ارتباطی ندارد؛ بلکه موضوع، وجود جدیت و اراده برای پیشبرد دیپلماسی به معنای متعارف آن است. دیپلماسی به معنای به رسمیت شناختن حقوق طرف مقابل و پرهیز از رویکردی است که در آن یک طرف صرفاً امتیاز بگیرد و طرف دیگر بدون دریافت هیچ امتیازی رها شود. سایر مسائل، از جمله گمانه‌زنی‌ها درباره درخواست کشورهای دیگر از ایران، در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است.

نقش مخرب آلمان علیه ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: اقدام آلمان در ارسال محموله‌های تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی، امری آشکار و غیرقابل انکار است. آلمان پس از آمریکا، دومین تأمین‌کننده تسلیحات رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود و در هر جنایتی که این رژیم مرتکب می‌شود، آمریکا و آلمان شریک هستند. این یک قاعده عمومی و اصلی اخلاقی است و آلمان به هیچ عنوان نمی‌تواند خود را از این مسئولیت مبرا بداند. این موضوع هم درباره جنایاتی که علیه ایران اتفاق افتاد، از جمله جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در میناب و لامرد و آسیب‌هایی که به تأسیسات زیربنایی کشور وارد شد، صدق می‌کند. آلمان و سایر تأمین‌کنندگان تسلیحات رژیم صهیونیستی باید در این زمینه پاسخگو باشند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: اقدامات آلمان یادآور اقداماتی است که این کشور در دهه ۱۳۶۰ انجام داد و طی آن، کمک‌های تسلیحاتی گسترده‌ای به رژیم صدام، به‌ویژه در حوزه تسلیحات شیمیایی، ارائه کرد. همچنین، موضوع استفاده از پایگاه نظامی رامشتاین در حملات پهپادی آمریکا علیه ایران، به‌ویژه در ارتباط با ترور شهید سلیمانی، مطرح است. ما این موضوعات را قطعاً در سطح رسمی پیگیری خواهیم کرد و مطالبه‌گری خود را با جدیت ادامه خواهیم داد.

اُف بر کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند

دیپلمات ارشد کشورمان در واکنش به اظهارات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، علیه ایران باید گفت: اُف بر کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند، خود را در مخفیگاه‌ها پنهان کرده‌اند و به زمین و زمان ناسزا می‌گویند. این افراد همان کسانی هستند که بارها مدعی پیروزی شده و به جنایات خود افتخار کرده‌اند؛ اما اکنون، پس از انتخابات آمریکا و روشن شدن اینکه افکار عمومی این کشور به هیچ عنوان اقدامات آنان را تأیید نمی‌کند، به توهین و اتهام‌زنی روی آورده‌اند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: تروریسم صرفاً یک واژه نیست؛ بلکه اقدامات تروریستی آمریکا در طول ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته علیه منطقه ما، مصداق روشن آن است. آمریکا باید در برابر افکار عمومی جهان و حتی افکار عمومی خود پاسخگو باشد. آنان همچنان از پاسخگویی درباره جنایاتی که در میناب و لامرد اتفاق افتاد، طفره می‌روند. ترس و نگرانی کنونی مقامات آمریکایی ناشی از اقدامات خودشان و آگاهی از این واقعیت است که وجدان جهانی و انسانی، اقدامات آنان را مردود می‌داند. این ترس، نتیجه آگاهی آنان از غیرانسانی و غیراخلاقی بودن جنایاتی است که علیه مردم ایران مرتکب شده‌اند.

بقایی گفت: لغو پروازها در آمریکا را به فرسودگی تجهیزات و کهنه بودن وسایل نسبت داده‌اند؛ اما افکار عمومی این کشور این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بهتر نبود به‌جای صرف میلیاردها دلار برای خرید انواع موشک‌ها و پهپادها و کشتار مردم ایران، تجهیزات ناوبری خود را تعمیر می‌کردید؟ این اتفاق نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی هیچ اهمیتی برای مسائل و نیازهای مردم خود قائل نیستند و تمام هم‌وغمشان تبعیت از رژیمی نسل‌کش است که جز آشوب و کشتار در منطقه به چیزی نمی‌اندیشد.

واکنش تند آمریکا به موضع پاپ علیه جنگ با ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی براینکه شاهد هستیم پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان، جنگ علیه ایران را ناعادلانه خوانده و خواستار بازگشت دو طرف به میز مذاکره شده است. به نظر شما چرا پاپ که خودش هم آمریکایی است آنقدر دیر یعنی پس از وقوع دو جنگ و کشته شدن کودکان و زنان ایرانی، جنگ علیه ایران را محکوم کرده است؟، اظهار کرد: این پرسش را باید از خود پاپ مطرح کنید. تا جایی که من اطلاع دارم، پاپ مدت‌ها پیش و در همان روزهای جنگ تحمیلی موضع‌گیری کرد و موضعی صریح اتخاذ کرد.

بقایی گفت: اگر به خاطر داشته باشید، موضع‌گیری صریح پاپ با واکنش تند آمریکا مواجه شد. نکته مهم این است که تجاوز نظامی، از سوی افکار عمومی و از جمله رهبران دینی، محکوم شده است. همگان می‌دانند که این جنگ، ظالمانه و غیرقانونی است. رهبران ادیان مختلف نیز از مسئولیت اخلاقی و دینی برخوردارند که در چنین موضوعی مواضع خود را بیان کنند.