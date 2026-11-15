یک هیئت به ریاست جو یونگ‌وون، عضو هیئت رئیسه دفتر سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی، برای سفری رسمی وارد پایتخت روسیه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) گزارش داد هیئتی از مقام‌های این کشور برای انجام سفری رسمی وارد مسکو، پایتخت روسیه، شده است.

این خبرگزاری اعلام کرد: «هیئتی از حزب و دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره به ریاست جو یونگ‌وون، عضو هیئت رئیسه دفتر سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب کارگران کره، روز ۱۴ نوامبر با هواپیمای اختصاصی وارد مسکو شد.»

بر اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، جو یونگ‌وون و اعضای این هیئت هنگام ورود به مسکو از سوی آندری کلیموف، عضو دفتر شورای عالی حزب روسیه واحد و معاون اول رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه، شماری از مقام‌های مسئول، سین هونگ‌چول، سفیر کره شمالی در روسیه و اعضای سفارت این کشور مورد استقبال گرم قرار گرفتند.

منبع: تاس

برچسب ها: کره شمالی و روسیه ، جنگ روسیه و اوکراین
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