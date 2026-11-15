باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان با اشاره به مشکلات ترافیکی ناشی از توقف و استقرار خودرو‌های کارفود (فروش غذای سیار) در برخی معابر پرتردد شهر رشت اظهار داشت: استقرار این خودرو‌ها در حاشیه معابر و محدوده‌های پرتردد به ویژه در مسیر میدان شهید انصاری به سمت پل بوسار، مسیر پل بوسار به سمت میدان شهید قلی‌پور (خیابان شهید محبی) و همچنین خیابان معلم از ابتدای میدان سرگل تا میدان معلم، می‌تواند موجب اختلال در عبور و مرور و کاهش ظرفیت تردد وسایل نقلیه شود.

او افزود: توقف این خودرو‌ها در حاشیه خیابان‌ها و اشغال فضای پارک و توقف وسایل نقلیه، علاوه بر کاهش عرض مفید معابر، موجب کندی جریان ترافیک، ایجاد گره‌های ترافیکی و افزایش نارضایتی شهروندان و رانندگان می‌شود.

رئیس پلیس راهور گیلان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در زمینه ساماندهی مشاغل سیار تأکید و تصریح کرد: صدور مجوز برای فعالیت این خودرو‌ها در محدوده‌های پرتردد شهری، باید با بررسی دقیق آثار و پیامد‌های ترافیکی همراه باشد و محل‌های تعیین شده برای استقرار آنها به‌گونه‌ای انتخاب شود که خللی در عبور و مرور شهروندان ایجاد نکند.

سرهنگ نصیریان همچنین بر ضرورت بازنگری در محل استقرار خودرو‌های فروش غذا و انتقال آنها به نقاطی خارج از معابر پرتردد و گره‌های ترافیکی با همکاری مدیریت شهری و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تأکید کرد.

به گفته او، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال شهری امری قابل توجه است، اما این موضوع نباید به بهای کاهش ظرفیت معابر، اخلال در تردد و به خطر افتادن ایمنی شهروندان تمام شود؛ از این‌رو انتظار می‌رود با تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، ضمن ساماندهی مشاغل سیار، حقوق عمومی شهروندان و روان‌سازی ترافیک شهری نیز مورد توجه قرار گیرد.



منبع: روابط عمومی پلیس راهور استان گیلان