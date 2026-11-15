رئیس پلیس راهور گیلان با انتقاد از استقرار خودرو‌های فروش غذا در معابر پرتردد رشت، بر ضرورت ساماندهی مشاغل سیار تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان با اشاره به مشکلات ترافیکی ناشی از توقف و استقرار خودرو‌های کارفود (فروش غذای سیار) در برخی معابر پرتردد شهر رشت اظهار داشت: استقرار این خودرو‌ها در حاشیه معابر و محدوده‌های پرتردد به ویژه در مسیر میدان شهید انصاری به سمت پل بوسار، مسیر پل بوسار به سمت میدان شهید قلی‌پور (خیابان شهید محبی) و همچنین خیابان معلم از ابتدای میدان سرگل تا میدان معلم، می‌تواند موجب اختلال در عبور و مرور و کاهش ظرفیت تردد وسایل نقلیه شود.

او افزود: توقف این خودرو‌ها در حاشیه خیابان‌ها و اشغال فضای پارک و توقف وسایل نقلیه، علاوه بر کاهش عرض مفید معابر، موجب کندی جریان ترافیک، ایجاد گره‌های ترافیکی و افزایش نارضایتی شهروندان و رانندگان می‌شود.

رئیس پلیس راهور گیلان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در زمینه ساماندهی مشاغل سیار تأکید و تصریح کرد: صدور مجوز برای فعالیت این خودرو‌ها در محدوده‌های پرتردد شهری، باید با بررسی دقیق آثار و پیامد‌های ترافیکی همراه باشد و محل‌های تعیین شده برای استقرار آنها به‌گونه‌ای انتخاب شود که خللی در عبور و مرور شهروندان ایجاد نکند.

سرهنگ نصیریان همچنین بر ضرورت بازنگری در محل استقرار خودرو‌های فروش غذا و انتقال آنها به نقاطی خارج از معابر پرتردد و گره‌های ترافیکی با همکاری مدیریت شهری و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تأکید کرد.

به گفته او، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال شهری امری قابل توجه است، اما این موضوع نباید به بهای کاهش ظرفیت معابر، اخلال در تردد و به خطر افتادن ایمنی شهروندان تمام شود؛ از این‌رو انتظار می‌رود با تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، ضمن ساماندهی مشاغل سیار، حقوق عمومی شهروندان و روان‌سازی ترافیک شهری نیز مورد توجه قرار گیرد.
 
منبع: روابط عمومی پلیس راهور استان گیلان

برچسب ها: ترافیک رشت ، پلیس راهور گیلان
خبرهای مرتبط
ساخت ۵ تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان در رشت
ضرورت طراحی زیرساخت‌های گیلان برای جمعیت شناور
شوقی:
ترافیک رشت از عمده‌ترین دغدغه‌های شهروندان است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خودرو‌های فروش غذا، عاملی برای تشدید ترافیک در رشت
آخرین اخبار
خودرو‌های فروش غذا، عاملی برای تشدید ترافیک در رشت
احداث دهکده المپیک در گیلان
ورزش‌های الکترونیکی توسعه می‌یابد
اختصاص ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای تسریع ساخت سه سد راهبردی گیلان
افزایش ۳۹درصدی تولید زیتون در گیلان