ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد ایران با وجود حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، همچنان زرادخانه‌ای متشکل از ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ موشک در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا، ایران با وجود ماه‌ها حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های تسلیحاتی خود، همچنان بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ موشک در اختیار دارد.

این ارزیابی‌ها ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر نابودی بخش عمده توان نظامی ایران را زیر سؤال می‌برد.

به نوشته این روزنامه، مقام‌های آمریکایی معتقدند ایران همچنان زرادخانه موشکی قابل‌توجهی دارد که در صورت ازسرگیری درگیری‌ها می‌تواند اهداف آمریکایی و متحدان واشنگتن را تهدید کند.

با این حال، مقام‌های آمریکایی مدعی شده‌اند که سطح اطمینان به این ارزیابی پایین است؛ زیرا مشخص نیست چه تعداد از موشک‌ها آماده شلیک هستند و چه تعداد در انبار‌ها نگهداری می‌شوند.

بر اساس این گزارش، روند بازسازی زرادخانه موشکی ایران ادامه دارد، اما سرعت آن در مقایسه با دوران پیش از جنگ کاهش یافته است. تهران همچنین همچنان تعداد قابل‌توجهی پهپاد و موشک کوتاه‌برد در اختیار دارد که توانایی آن برای هدف قرار دادن نقاط مختلف منطقه را حفظ می‌کند.

مقام‌های نظامی رژیم صهیونیستی نیز برآورد کرده‌اند که ایران بیش از ۱۵۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد، هرچند ارزیابی‌های منطقه‌ای در این زمینه متفاوت است.

«سیمون لیدین»، معاون پیشین وزیر جنگ آمریکا در امور غرب آسیا اذعان کرد که حتی برآورد پایین‌تر نیز نشان می‌دهد ایران توانسته است بیش از نیمی از زرادخانه موشکی خود در پیش از جنگ را احیا کند.

این گزارش همچنین می‌افزاید حملات موشکی و پهپادی ایران آسیب‌پذیری پایگاه‌های نظامی آمریکا، سامانه‌های راداری و زیرساخت‌های هشدار زودهنگام این کشور در منطقه را آشکار کرده است.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، متحدان آمریکا در منطقه به دلیل نگرانی از حملات متقابل ایران نسبت به ازسرگیری جنگ هشدار داده‌اند، در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان خواستار اقدام نظامی بیشتر علیه ایران است.

منبع: وال‌استریت ژورنال

برچسب ها: موشک های ایران ، زرادخانه موشکی
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