باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی از گسترش همکاری‌های نظامی، فناوری و اقتصادی ایران و روسیه خبر داد و نوشت مسکو ممکن است از طریق تبادل اطلاعات نظامی و تصاویر ماهواره‌ای به تهران کمک کند. این همکاری‌ها در شرایطی توسعه می‌یابد که فشار‌های نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ضرورت تقویت ظرفیت‌های دفاعی و گسترش مشارکت‌های راهبردی میان کشور‌های مستقل را برجسته کرده است.

لوموند در این گزارش نوشت ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف از جمله کمک های اطلاعاتی همکاری‌های خود را افزایش داده‌اند؛ هرچند درگیری نظامی روسیه در اوکراین، توان مسکو برای ارسال برخی تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز ایران را محدود کرده است.

بر اساس این گزارش، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، ۲۷ اکتبر در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل امنیت منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد. پزشکیان در این دیدار با تأکید بر ظرفیت کشور‌های منطقه برای حل‌وفصل مسائل خود بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی اظهار داشت: «فکر می‌کنم ما می‌توانیم مشکلات خود در منطقه را بدون وابستگی به آمریکا حل‌وفصل کنیم.»

گسترش همکاری‌های اقتصادی و نظامی

لوموند با اشاره به نقش دریای خزر در توسعه مبادلات تهران و مسکو نوشت این مسیر به یکی از مجاری مهم تجارت و انتقال محموله میان دو کشور تبدیل شده است. به ادعای این روزنامه، بخشی از این مبادلات شامل پهپادها، موشک‌ها و مهمات است.

همکاری‌های اقتصادی نیز روندی رو به گسترش دارد. بر اساس آمار مورد اشاره در گزارش، ایران در فاصله ژانویه تا اوت، واردات غلات از روسیه را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد افزایش داده و به سومین خریدار بزرگ غلات روسیه تبدیل شده است.

احتمال همکاری اطلاعاتی مسکو با تهران

بخش دیگری از گزارش لوموند به ابعاد احتمالی حمایت اطلاعاتی روسیه از ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اختصاص دارد. به ادعای کارشناسان مورد استناد این روزنامه، مسکو ممکن است اطلاعاتی درباره تأسیسات نظامی آمریکا و تصاویر ماهواره‌ای را برای شناسایی اهداف در اختیار تهران قرار داده باشد.

روسلان سلیمانوف، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است چنین همکاری‌هایی می‌تواند حامل پیامی برای واشنگتن باشد؛ مبنی بر اینکه ادامه حمایت تسلیحاتی آمریکا از اوکراین ممکن است با افزایش حمایت روسیه از ایران همراه شود. با این حال، گزارش لوموند شواهد مستقلی برای اثبات جزئیات این ادعا‌ها ارائه نمی‌کند و این موضوع را در چارچوب ارزیابی کارشناسان مطرح کرده است.

ادعای محدودیت‌های تسلیحاتی روسیه

این روزنامه در عین حال ادعا می‌کند توان مسکو برای ارائه کمک‌های تسلیحاتی گسترده به ایران نامحدود نیست. روسیه به دلیل نیاز‌های نظامی خود در جنگ اوکراین، امکان واگذاری برخی سامانه‌های پدافند هوایی، موشک‌های بالستیک و موشک‌های کروز را در سطح مورد نیاز ندارد.

همچنین، به نوشته لوموند، ملاحظات کرملین درباره روابط با اسرائیل و کشور‌های حاشیه خلیج فارس در تصمیم‌گیری‌های مربوط به همکاری نظامی با تهران تأثیرگذار است.

در مجموع، گزارش لوموند از تلاش تهران و مسکو برای گسترش همکاری‌های چندجانبه در شرایط فشار‌های خارجی حکایت دارد. این روند نشان می‌دهد ایران در کنار اتکا به ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی داخلی، توسعه روابط با شرکای راهبردی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز دنبال می‌کند؛ رویکردی که بر استقلال در تصمیم‌گیری‌های امنیتی و مقابله با فشار‌های یک‌جانبه قدرت‌های خارجی استوار است.

منبع: یو ان ان به نقل از لوموند