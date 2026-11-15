فراخوان نخبگان قمی برای حل مسائل شهری

باشگاه خبرنگاران جوان -فرامرز عظیمی در نشست مشترک شهرداری قم و پارک علم و فناوری استان قم، با اشاره به ظرفیت ارزشمند نخبگان در توسعه و پیشرفت شهر اظهار کرد: نخبگان را می‌توان به معادن و مخازن ارزشمندی تشبیه کرد که هنوز ظرفیت‌های آنها به‌درستی استخراج نشده است؛ این سرمایه‌های انسانی از دارایی‌های مشترک هر شهر، استان و کشور هستند و باید زمینه بهره‌برداری از توان علمی و فکری آنها برای تأمین منافع عمومی فراهم شود.

وی با بیان اینکه پارک‌های علم و فناوری باید پیشران نوآوری و حلقه اتصال دانش به محصول باشند، افزود: پارک‌های علم و فناوری باید در لبه دانش حرکت کنند و فاصله میان دستاورد‌های علمی و تولید محصولات کاربردی را از بین ببرند. یک مجموعه فناور موفق باید نیاز‌های جامعه هدف خود را بشناسد، مخاطبانش را شناسایی کند و متناسب با نیاز‌های واقعی، خدمات و محصولات نوآورانه ارائه دهد.

شهردار قم با دعوت از فعالان این حوزه برای ورود مستقیم به مسائل شهری تصریح کرد: انتظار ما این است که مجموعه‌های علمی و فناور معطل تعریف سفارش از سوی مدیریت شهری نمانند و خودشان در سطح شهر حضور پیدا کنند، مشکلات را شناسایی کنند و به شهرداری پیشنهاد دهند که در چه زمینه‌هایی می‌توانند به حل مسائل کمک کنند.

عظیمی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های مدیریت شهری خاطرنشان کرد: دامنه موضوعات شهری بسیار وسیع است؛ از فناوری‌های مرتبط با پسماند، بازیافت ضایعات لاستیک، تولید سوخت و تصفیه آب و پساب گرفته تا مسائل فرهنگی و اجتماعی، همگی در حوزه مأموریت‌های مدیریت شهری قرار می‌گیرند. شهرداری با شهروندانی مواجه است که در تمام مراحل زندگی با خدمات شهری ارتباط دارند و حتی پس از پایان زندگی نیز مسئولیت‌هایی همچون نگهداری و مدیریت آرامستان‌ها بر عهده مدیریت شهری است.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت آرامستان‌ها گفت: حتی در حوزه آرامستان‌هایی مانند بهشت معصومه (س)، وادی‌السلام و قبرستان نو نیز ظرفیت‌های فراوانی برای نوآوری وجود دارد. باید بررسی شود که چگونه می‌توان از فناوری برای بهبود خدمات، مدیریت فضا‌ها و بهره‌برداری چندمنظوره از این مجموعه‌ها استفاده کرد وانتظار داریم فعالان علم و فناوری برای چنین موضوعاتی نیز ایده و طرح ارائه کنند.

شهردار قم با تأکید بر اینکه مدیریت شهری باید از دانش و تجربه نخبگان برای اداره بهتر جامعه بهره بگیرد، افزود: ما نیاز‌های خود را مطرح می‌کنیم و مجموعه‌های فناور باید با شناخت جایگاه و نقش خود در جامعه، برای رفع این نیاز‌ها فکر و راهکار تولید کنند. هدف صرفاً خرید یک محصول نیست، بلکه می‌خواهیم از ظرفیت فکری و نوآوری این مجموعه‌ها برای بهبود شیوه اداره شهر استفاده کنیم.

عظیمی در ادامه با اشاره به ظرفیت بازار مدیریت شهری برای محصولات دانش‌بنیان اظهار کرد: شهرداری برای محصولات و فناوری‌های مرتبط با مأموریت‌های خود بازار و زمینه استفاده دارد؛ اما لازم است شرکت‌های دانش‌بنیان محصولات و توانمندی‌های خود را متناسب با نیاز‌های واقعی شهر معرفی کنند تا امکان بررسی، ارزیابی و استفاده از آنها فراهم شود.

وی در تشریح برخی نیاز‌های حوزه خدمات شهری گفت: یکی از موضوعات مهم، نظافت انهار، معابر، جداول و حاشیه رفیوژ‌های میانی است که علاوه بر هزینه‌های اجرایی، با مخاطراتی برای نیرو‌های خدمات شهری همراه است. شرکت‌های فناور می‌توانند با ارائه پوشش‌ها و مواد نانو و خودتمیزشونده برای سطوح شهری، راهکار‌هایی ارائه دهند که نیاز به شست‌وشو و نظافت مداوم کاهش پیدا کند و هزینه‌های نگهداری شهر در بلندمدت پایین بیاید.

شهردار قم افزود: همچنین استفاده از مواد شب‌تاب و فسفرسان در جداول، تابلو‌ها و تجهیزات ترافیکی می‌تواند به افزایش دیدپذیری در تاریکی و کاهش نیاز به رنگ‌آمیزی و نگهداری مستمر کمک کند. انتظار داریم شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه‌ها طرح‌های عملیاتی و قابل اجرا ارائه کنند.

عظیمی با اشاره به اهمیت شرایط اقلیمی قم در طراحی و توسعه فضای سبز شهری خاطرنشان کرد: قم در حاشیه کویر قرار دارد و انتخاب گونه‌های گیاهی متناسب با اقلیم، یکی از موضوعات راهبردی برای آینده فضای سبز شهر است. باید از ظرفیت علمی و پژوهشی برای شناسایی گیاهان سازگار با شرایط آب‌وهوایی استان، گونه‌های کم‌آب‌بر و حتی گیاهان دارای خواص دارویی استفاده کنیم تا فضای سبز علاوه بر نقش تنفسی و زیست‌محیطی، کارکرد‌های دیگری نیز داشته باشد.

وی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک نیز موضوعات متعددی از جمله عملکرد تقاطع‌ها، بهینه‌سازی سیستم ترافیکی و مدیریت جریان خودرو‌ها وجود دارد که می‌تواند عرصه فعالیت شرکت‌های فناور باشد. همچنین در زمینه مدیریت حیوانات شهری و جانوران موذی، به دنبال راهکار‌های علمی و انسانی هستیم تا ضمن کنترل این مسائل، از آسیب‌رسانی غیرضروری به حیوانات جلوگیری شود و راهکار‌هایی متناسب با چرخه طبیعی زندگی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

شهردار قم با اشاره به ظرفیت‌های حوزه مصالح و فناوری‌های نوین ساختمانی گفت: استفاده از سازه‌های سبک، از جمله سیستم‌های ساختمانی مبتنی بر فناوری، بتن سبک و مصالح نوین می‌تواند در پروژه‌های عمرانی و حتی بافت شهری مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت‌های خاک و مصالح استان قم نیز نیازمند بررسی‌های علمی و فناورانه است و می‌توان با کمک متخصصان، زمینه بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

عظیمی همچنین بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در طراحی سازه‌ها و عناصر شهری تأکید کرد و گفت: در طراحی پل‌ها، کف‌سازی‌ها و مبلمان شهری می‌توان از بتن‌های الیافی، مصالح سبک و فرآورده‌های نوین استفاده کرد تا علاوه بر افزایش دوام و سهولت اجرا، جلوه‌های زیبایی‌شناختی نیز به شهر افزوده شود. حتی محصولاتی مانند موزاییک‌های بتنی می‌توانند با طراحی مناسب، رنگ و نقش مطلوب و استفاده از فناوری‌های جدید، به عناصر هویت‌بخش فضای شهری تبدیل شوند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه تفکر، طراحی و برنامه‌ریزی باید به یک اصل جدی در مدیریت شهری تبدیل شود، خاطرنشان کرد: استفاده از علم و فناوری زمانی به نتیجه می‌رسد که دانش، مهارت و تجربه در کنار یکدیگر قرار گیرند و به نوآوری منجر شوند. باید به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه اهمیت بدهیم و از ظرفیت پارک‌های علم و فناوری و نخبگان برای حل مسائل واقعی شهر استفاده کنیم؛ چراکه هرچه در حوزه فناوری توانمندتر شویم، امکان اداره بهتر شهر و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان نیز فراهم خواهد شد.